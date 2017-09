“Rondina pide que seamos un equipo muy agresivo”

Matías Escobar habló acerca de la propuesta futbolística de Los Andes y contó que el técnico quiere “dinámica” y “mucho manejo del balón”.

Enfocado en la próxima temporada, el experimentado mediocampista Matías Escobar se refirió al nuevo Los Andes y dio pautas de lo que pretende el entrenador Sergio Rondina. Contó que el técnico quiere “un equipo dinámico”, con “mucha agresividad en la marca” y que tenga “buen manejo de la pelota” en la mitad de la cancha. “Nos pide que seamos un equipo agresivo”, afirmó. “Se trabaja para tener agresividad en la recuperación del balón y para que se haga lo más arriba posible. Y luego, cuando se tiene el control, manejar el balón de un lado al otro, tratando de tener siempre una opción de descarga y jugando de frente al arco rival”, comentó Escobar, quien fue más claro sobre la idea del DT, y amplió: “Buscamos ser un equipo dinámico, que ataque tanto por afuera como por adentro”. En esa línea, también halagó las virtudes del cuerpo técnico para explicar de manera clara lo que pretende del equipo. “El mensaje es muy claro. Cuando eso pasa, no es difícil plasmar la idea que quiere el entrenador a pesar de ser un plantel completamente nuevo. Por eso, la claridad en los conceptos es muy valiosa en esta instancia”, remarcó Escobar. Los Andes, en lo que va de la pretemporada, disputó dos amistosos: 0-0 contra San Miguel y 1-1 ante Brown de Adrogué, ambos en Lomas. Pero el hecho de no haber ganado en estos exámenes, no es un problema para el ex Quilmes. El volante se mostró conforme con el nivel exhibido, destacó una “evolución” en el rendimiento y resaltó que el sábado, ante Brown, “se jugó mejor, estuvimos mejor parados” que ante San Miguel. A pesar de esto, sabe que hay un aspecto por mejorar en cuanto a la tenencia de la pelota. “Hay que tener más paciencia, manejar mejor la pelota hacia los costados y no ser tan frontales. Debemos esperar, moverla hasta encontrar el hueco para poder lastimar. Tenemos una cancha grande y lo debemos aprovechar, desgastando al rival contrario”, concluyó Escobar. ■

Se prueba ante flandria

Con la idea de sumar rodaje para llegar afilado a la próxima temporada, Los Andes se medirá hoy, a partir de las 9.30, frente a Flandria, en Jáuregui, en lo que será el tercer amistoso del equipo conducido por Sergio Rondina. El Milrayitas irá al estadio Carlos V ilusionado con sumar su primera victoria en lo que va de esta prepa

ración y mentalizado en darle forma a la mejor versión del equipo para llegar en óptimas condiciones al debut con Deportivo Morón. Hasta el momento, el Milrayitas igualó 0-0 con San Miguel y el sábado empató 1-1 con Brown de Adrogué, en el que mostró un rendimiento superior a lo que había sido su primer amistoso.

Ahora, en jáuregui, el equipo intentará potenciar el nivel ante un rival con el que también se cruzará en la próxima temporada de la Primera B Nacional. Por otra parte, el defensor Francisco Martínez, exjugador del Milrayitas, a quien no se le renovó el vínculo, se incorporó ayer a Flandria y hoy participará de la práctica.