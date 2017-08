Rondina: “Hay que ser inteligentes y encontrar rápido el once titular”

Antes de viajar a Balcarce, el técnico de Los Andes analizó el plantel, los refuerzos y destacó la posibilidades trabajar con distintos esquemas tácticos. “Tengo un plantel con variantes”, afirmó.

Después de una semana de trabajo y antes de emprender el viaje a Balcarce para intensificar la preparación, el entrenador Sergio Rondina dio un diagnóstico del plantel de Los Andes y destacó las variantes que tiene a disposición. Por eso, pensando en el nuevo torneo, afirmó que “será clave encontrar rápido el equipo” para contrarrestar la ventaja con la que llegarán sus primeros rivales, quienes comenzaron antes la pretemporada e iniciarán la competencia con más días de trabajo. En Balcarce, donde harán doble turno, el técnico le dará forma a su equipo ideal y por eso quiere aprovechar “al máximo” cada práctica. “Hay que ser inteligentes para encontrar rápido el equipo”, remarcó. “Eso permitirá que los jugadores tomen confianza y se sientan importantes”, continuó. Siguiendo esa línea, los encuentros preparatorios cumplirán “un rol clave” para el entrenador, que quiere finalizar la pretemporada con cinco amistosos y con la idea afianzada. “Debemos llegar al debut con todo claro”, recalcó Rondina. El primer bosquejo de su equipo lo mostró en la práctica del sábado en el Eduardo Gallardón, pero aclaró que el dibujo 3-4-1-2 que utilizó “no es definitivo”, porque aclaró que quiere tener “distintas variantes” y que el sábado no pudo probar con cuatro defensores porque, por la ausencia de Morales y las lesiones de Bressi y Gaitán, no tenía los jugadores indicados para armar dos líneas de cuatro. -¿El plantel le permite probar distintos dibujos? -Hay variantes. Podemos jugar con tres o cuatro defensores, con un doble cinco de contención o uno de juego y otro de contención y también con tres volantes y extremos. Mantener a Junior nos vino bien porque nos da distintas posibilidades. -¿Y de todos los sistemas, cuál le gusta más? -No me caso con ninguno. Me gusta jugar donde mejor se sienta el equipo. En mis últimos clubes, usé mucho el 4-3-3, con un referente de área y dos extremos. También utilicé el 4-2-3-1, con un enganche y un delantero, poniendo dos volantes con llegada al fondo por afuera. -Ya probó con Miranda y Cérica como delanteros. ¿Eso puede cambiar? -A mí me gustó cómo jugaron juntos. Son dos futbolistas muy compatibles entre sí y los buscamos con esa finalidad. Una variante puede ser jugar con los dos por adentro o con uno de los dos como nueve otros dos por afuera. Está claro que el técnico tiene varios dibujos en la cabeza. Por eso, más allá de que está “contento” con la materia prima del equipo, siente que le falta un jugador zurdo (puede ser un doble cinco de juego o un volante por izquierda) para completar el plantel, ya que señaló que necesita “otra variante en esa zona” más allá que está “feliz” con el nivel de Bogado. Por último, Rondina aclaró que los juveniles tendrán unlugar importante en el plantel. “Acá sólo vendrán diez jugadores, no 25 y con los chicos de relleno. Ellos serán una parte importante, pero no hay que apurarlos. Tienen que crecer en lo futbolístico y lo físico para que se vayan equiparando con los jugadores de primera. Queremos que estén a la altura para que den pelea”, cerró el DT.