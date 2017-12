Roger Waters llega en noviembre de 2018 al estadio Único con “Is this the life we really want?”

El ex Pink Floyd Roger Waters presentará “Is This the Life We Really Want?”, su primer álbum en 25 años, en el estadio Único de La Plata el martes 6 de noviembre de 2018, en el marco de su gira Us + Them, con la que también recorrerá Uruguay y Perú.

Con este regreso a la Argentina, el artista volverá a pisar el país donde logró su récord de presentaciones y recaudación con la gira 2010/2013 de The Wall, que a lo largo de nueve noches en el estadio de River Plate convocó a casi 450.000 personas y facturó unos 38 millones de dólares.

En el repertorio para este regreso, Waters incluirá sus trabajos más populares con canciones de los mejores álbumes de Pink Floyd, como “Wish You Were Here”, “The Wall”, “Animals”, “Dark Side of The Moon”, junto con temas de su nuevo álbum.

Según informó en una nota de prensa su discográfica, se trata de “una mirada inquebrantable al mundo moderno en estos tiempos de incertidumbre”, con 12 nuevas composiciones que han sido producidas y mezcladas por Nigel Godrich (colaborador previo de Radiohead, Paul McCartney, Beck y U2).

La nómina de músicos de “Is this the life we really want?” reúne a Waters (voz, acústica, bajo) y Godrich (arreglos, mezclas de sonidos, teclados, guitarra), con Gus Seyffert (bajo, guitarra, teclados), Jonathan Wilson (guitarra, teclados), Joey Waronker (batería), Roger Manning (teclados), Lee Pardini (teclados) y Lucius (voces).

Sucesor de “Amused to death” (1992), el álbum físico se lanzó en una edición de doble vinilo de 180 gramos y en CD.

Desde el lanzamiento de aquel álbum, en el que exploraba el poder de la televisión en los tiempos de la Primera Guerra del Golfo, Waters publicó otros tres trabajos: el directo “In the Flesh” (2000), el recopilatorio “Flickering Flame: The Solo Years Volume 1” (2002) y, como productor, la ópera “Ça Ira” (2005).