River va por otra victoria en la Copa

Más allá del interés en el torneo local, las energías de River están puestas en la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo le da prioridad al certamen internacional y esta noche buscará un triunfo que lo mantenga en la cima del grupo. Desde las 21, el Millona

rio se medirá con Emelec en Ecuador con dos triunfos a cuestas ante Independiente Medellín (3-1 en Colombia) y frente a Melgar (4-2 en el Monumental). De no mediar inconvenientes, River saldrá a la cancha con los mismos once titulares que jugaron en las anteriores pre

sentaciones por el certamen sudamericano. La única baja para Gallardo fue la del juvenil mediocampista Exequiel Palacios, una habitual alternativa para el banco de suplentes que finalmente no viajó por un cuadro gripal y fue reemplazado por el uruguayo Camilo Mayada.

Emelec atraviesa un buen presente, ya que la única derrota en el año fue la que sufrió en el debut en el torneo ante Melgar en Arequipa por 1-0. A nivel local acumula once partidos sin derrotas y en su cancha no pierde desde octubre del año pasado (0-1 con Barcelona). ■