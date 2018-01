River inicia labores en Ezeiza mientras espera por refuerzos

Sin caras nuevas y con negociaciones abiertas para tratar de sumar refuerzos, el plantel de River comenzará hoy las labores de preparación en el predio River Camp, en Ezeiza, de cara a la temporada 2018, en la que el máximo desafío será la Copa Libertadores.

El plantel millonario entrenará en Buenos Aires hasta el viernes, día en que los futbolistas viajarán a Miami para realizar la parte más dura de la pretemporada. A partir del sábado, ya instalados en la ciudad norteamericana, comenzarán los entrenamientos en triple turno. Allí se quedarán hasta el jueves 18 y disputarán un partido amistoso ante Independiente Santa Fe, de Colombia.

El primer entrenamiento será sin caras nuevas, ya que todavía no hay ninguna incorporación confirmada, más allá de las negociaciones con el arquero Franco Armani, actualmente en Atlético Nacional, que parecen encaminadas. La que no transita el mismo carril es la de Lucas Pratto, debido a que San Pablo, quien tiene el pase del futbolista, no muestra muchas intenciones de venderlo, a pesar del deseo del delantero de regresar a la Argentina y sumarse al Millonario.

En la carpeta del entrenador Marcelo Gallardo, también aparecen los nombres del atacante Silvio Romero y el volante Lucas Zelarayán, ambos en el fútbol mexicano, pero aún no hubo contactos oficiales. A pesar de esto, la dirigencia del Millonario iniciaría gestiones la semana próxima. ■