“Ripio y Coco, Brasil” se despide de escena en Temperley

Este jueves se despide de escena en Cultura del Sur de Temperley la puesta de clown “Ripio y Coco, Brasil”, un espectáculo con Ariel Aguirre e Iván Moschnerr que recorrió distintos escenarios argentinos y brasileños. En esta obra, Ripio y Coco viajarán a Brasil, estarán en Brasil, sentirán nostalgia de su lengua maternal y regresarán a su patria.

“Venimos trabajando con estos personajes desde 1995 y esta obra la estamos haciendo desde 2010. Los dos personajes deciden irse a Brasil y la obra tiene referencias clownescas y la música de distintas zonas de ese país. Después, comienzan a sentir nostalgia y regresan a Argentina, ésa es la anécdota de la obra”, comenta Ariel Aguirre, que se mete en la piel de Ripio en esta puesta.

EL ORIGEN. La referencia a Brasil parte de que los dos protagonistas son misioneros, una región que durante décadas tuvo una gran penetración cultural y de los medios de comunicación del país vecino. Por ese motivo la obra está hablada en “brasilés”, por la influencia del portugués en Misiones. “El brasilés es nuestra manera de interpretar el portugués. En los ‘80 y en los ‘90 tenías un canal local, un canal de Posadas y la Red O Globo en televisión y en las radios se escuchaba mucha música brasilera, muchos clásicos de los ‘70 y los ‘80, después con la televisión por cable y con internet fue cambiando. Tenemos muchas cosas en común con Brasil y en las zonas de frontera las escuelas son bilingües, las familias tienen parte del lado argentino y otra parte del lado brasilero”, acota este actor que creció cerca de la frontera con Paraguay, donde también llegaba la influencia desde Brasil. Ripio y Coco nacieron en 1995 en un curso dado por la maestra Raquel Sokolowicz y fueron creciendo de la mano de Fabiana Falcón, quien los recibió en su casa y les brindó un espacio para vivir sus aventuras cuando todavía nadie hacía teatro en un departamento. LLEVANDO ARTE POR EL PAÍS Y EL EXTERIOR. Este nuevo espectáculo se estrenó en 2010 en Buenos Aires. Siguió en Misiones, en las ciudades de Posadas, El Dorado y San Antonio. Luego en Rio Vermelho, Florianópolis, en Brasil. Luego la obra siguió girando en Martín Coronado, provincia de Buenos Aires, y por Rosario. También hicieron temporada en Paraje Artesón y Centro Cultural León, en Ciudad de Buenos Aires, y estuvo en el Fetism en la ciudad de Santa María, estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Fonoaudiólogo y actor . Ariel Aguirre fue parte de distintas obras, varias de ellas con la compañía Morena Cantero, y actualmente integra el elenco de “Inocentes” y de “El fantasma que recorre al mundo”, que se presentó en el Teatro del Municipio de Lomas. Su vocación actoral la comparte con su labor de fonoaudiólogo. “Ser fonoaudiólogo me da la posibilidad de subsistir, pero siempre lo balanceé con trabajo en teatro, que lo hago lo más profesional posible”, comenta. Esta profesión la eligió para estar cera del mundo de la actuación. “En realidad quería seguir una carrera universitaria y no había actuación en ese momento, por eso elegí una carrera afín. Tiene que ver con la actuación por la comunicación y por estudio y cuidado de la voz”, explica. Como fonoaudiólogo, dicta clases en el ISER y también “entrena” a locutores, cantantes y actores en el cuidado de la voz.