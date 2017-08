Ricardo Tapia: “Criollo es un disco que picó más rápido que otros en la cabeza de la gente”

El líder de La Mississippi se refirió al nuevo trabajo de la banda, en medio de una serie de shows para mostrar las canciones.

El líder de La Mississippi, Ricardo Tapia, consideró hoy que “Criollo”, el nuevo trabajo de la banda, es una placa “que picó más rápido que otros en la cabeza de la gente” y remarcó que un disco “no es un impulso” ni “un rejunte de canciones”, sino “un concepto que hay que redondear”.

En medio de una serie de shows para mostrar las canciones del nuevo álbum en La Trastienda, en la calle Balcarce 460 del barrio porteño de San Telmo, donde ya se presentó el 11 y 18 de este mes, y que repetirá el próximo viernes, Tapia celebró la recepción de este nuevo registro en sus seguidores, al tiempo que se permitió reflexionar sobre la manera en que la banda aborda su ingreso a un estudio de grabación.

“La forma en que uno hace un disco es lo que más cambia con el tiempo. A veces hablo con una banda nueva y me comenta que va a hacer un disco, y ese es un impulso. El impulso no es el disco, las ganas no es el disco, las canciones tampoco. El disco es un concepto que hay que redondear, no un rejunte de canciones que pueden estar buenas. Un disco es como un libro, que tiene una tapa, una contratapa, tiene que decirte algo”, definió el músico a Télam