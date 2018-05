Rial habló sobre su drama familiar

Tras sus vacaciones en Londres con su novia Romina Pereiro, Jorge Rial rompió el silencio en su programa después del escándalo generado por una catarata de mensajes de su hija Morena, de 19 años, contra él, y la viralización de un audio del conductor en el que se lo notaba enojado con la adolescente, por su relación con Facundo Ambrosioni, el futbolista juvenil de Temperley.

“Sé que están todos esperando que hable. Lo primero que quiero decir es que pido disculpas a todos, de verdad, por haber sido participantes indirectos de algo que fue vergonzoso. Quiero decir que sentí mucha vergüenza y todavía la siento. Siento vergüenza porque está mi hija en todo esto, que la amo profundamente, más allá de cualquier discusión, las cosas que dijo, que ustedes saben y que me dolió, me llenó de angustia y me puso muy mal. Sé que sale de mi hija y sé que no está pasando un buen momento. Sé que tiene algún problema y estoy preocupado por su salud, estoy preocupado por el entorno que tiene. Sé que hay muchos que ya pasaron por esto y saben de qué hablo”, dijo Rial.

Y agregó: “Sé también que hay gente alrededor de ella que se está aprovechando de este momento de debilidad suyo. Que se están aprovechando también de este problema que tiene, que yo lo veo, muchos lo ven y que estamos tratando de ayudarla como podemos, no es fácil”.

Con respecto a su novia, remarcó que fue “bochornosamente atacada de una manera inmerecida”: “Porque es mi mujer, porque es una gran mujer, porque se rompe el lomo laburando y ni saben la que pasó. Está abriéndose camino, es independiente, es buena mina, la amo y me bancó a muerte. Romina no se mereció nada de lo que dijo. También me avergonzó mucho escuchar o leer cosas sobre ella”.

Y cerró: “Lo único que quiero dejar en claro es que el amor por mi hija es inalterable, no se rompe. Ella puede tratar de congelarlo, ponerlo en ‘stand by’, lo que quiera. Yo voy a estar siempre, como lo estuve desde el primer momento. Pasamos cosas muy fuertes los tres, muy duras”.