Renovación absoluta o con matices, la pregunta que rodea a la Selección

Con la eliminación en el Mundial, Argentina inicia un proceso de reestructuración en el plantel y en estos días se definirá qué pasará con Sampaoli, quien no tiene garantizada su continuidad.

Tras la eliminación en el Mundial, el futuro de la Selección Argentina es incierto. Hay que definir qué pasará con el entrenador Jorge Sampaoli como primera medida y luego decidir cómo afrontar el nuevo ciclo mundialista, con dos posibilidades claras: apostar por la continuidad o planificar una gran renovación.

La segunda opción es la que más fuerza tiene por estas horas, y más teniendo en cuenta la edad de mucho de los jugadores del actual plantel, con un promedio cercano a los 30 años. Y en esta línea, ya hay dos futbolistas que dijeron adiós: Javier Mascherano y Lucas Biglia anunciaron que no continuarán y así le pusieron fin a un largo recorrido en la Selección Argentina.

Pero estos volantes, titulares en las últimas tres finales argentinas, no serían los únicos. A esta lista, por edad y planificando a futuro, se le podrían sumar otros que llegarían a Qatar 2022 con una edad elevada y seguramente no formarán parte del nuevo proceso. Y por eso gran parte de los que fueron titulares ante Francia no jugarán el próximo Mundial.

En ese sentido, una de las mayores incertidumbres pasa por lo que hará Lionel Messi. El astro argentino, con 31 años y luego de un largo recorrido en el seleccionado, no habló tras la caída del sábado y su futuro en el equipo no está claro.

Jorge Sampaoli no tiene garantizada su continuidad y en los próximos días, ya en Buenos Aires, se definirá qué pasará con el DT, que tiene contrato vigente.

Todo esto también dependerá de quién será el entrenador y qué proyecto se llevará a cabo. Jorge Sampaoli, con contrato vigente hasta 2022 y una cláusula de salida de 20 millones de dólares, no cuenta con el aval del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y por eso su continuidad no está asegurada, más allá de su intensión de revancha. Todo hace indicar que no seguirá en la Selección.

Por eso, en medio de este panorama, aparecen los primeros nombres de la renovación, con varios chicos que tuvieron su primera experiencia mundialista en Rusia Y ellos son: Nicolás Tagliafico, Maxi Meza, Giovanni Lo Celso (no jugó ni un minuto), Paulo Dybala y Cristian Pavón. A estos se le sumarán Lautaro Martínez y Mauro Icardi, entre otros.

En este contexto, hay un tema que preocupa: las selecciones juveniles. Es que hace diez años que Argentina no está en los primeros planos, con pobres participaciones mundialistas y el dato de que en dos (2009 y 2013) no clasificó. Y eso se notó en Rusia.

Por todo esto, tras la eliminación y con el cachetazo que Francia le propinó al seleccionado nacional, hay que barajar y dar de nuevo en todos los sentidos.