Randazzo criticó a Vidal por el aumento en el presupuesto publicitario y la comparó con Scioli

El candidato a senador nacional por Cumplir dentro del Frente Justicialista usó su cuenta de Twitter para fustigar a la gobernadora y asimilarla con su antecesor.

El candidato a senador nacional por Cumplir dentro del Frente Justicialista, Florencio Randazzo, publicó siete tuits en los que criticó el “fuerte aumento en los fondos publicitarios” que aplicó la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. “El gobierno de Vidal sigue la misma lógica que cuestionábamos a Scioli. La prioridad es la publicidad”, sentenció Randazzo en el primer tuit, en el que además compartió con sus seguidores una nota publicada por el diario Perfil, que da cuenta de ese dato

El Gobierno de Vidal sigue la misma lógica que cuestionábamos a Scioli. La prioridad es la publicidad:

t.co/jr5rhFx5gt — Florencio Randazzo (@RandazzoF) August 28, 2017

“Aumentó 71% el presupuesto en propaganda. Gasta $3.650.000 por día, cuando las urgencias no son poner carteles en rutas o pauta en medios”, continuó Randazzo.En los siguientes mensajes, el candidato a senador por Cumplir contrastó el aumento presupuestario que dieron para publicidad con otras áreas de gobierno, siempre comparando el presupuesto de 2016 con el de este año.

“Por esto cuestionamos a Vidal, pero entendemos que no son legisladores como Scioli los que tienen autoridad para defender a los bonaerenses”, continuó diciendo el líder de Cumplir, disparándole por elevación al ex gobernador bonaerense, quien actualmente es candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, el frente que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner.