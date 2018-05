Racing y Boca van detrás de Andrada

El arquero del Granate interesa en los dos. La idea de la dirigencia es no desprenderse de él.

Esteban Andrada fue una de las figuras de Lanús en la última temporada y por eso hay dos equipos que piensan en él para reforzarse bajo los tres palos.

Boca y Racing se mostraron interesados por el actual uno del Granate. En el Xeneize, Agustín Rossi fue muy cuestionado y es un hecho que la dirigencia busca un reemplazante. En la Academia, Juan Musso fue el titular pero no ven con malos ojos otro arquero que le pueda ofrecer competencia por el puesto.

Daniel Angelici, presidente de Boca, se refirió a esta posibilidad, y comentó: “Es un buen arquero que le gusta a Guillermo (Barros Schelotto). Lo conoce de su paso por Lanús. Nicola (Russo) es bravo pero pienso que se puede charlar”.

En Racing ya hubo consultas por la cotización de Andrada. Lo cierto es que el uno tiene contrato vigente con Lanús y hasta junio de 2020. Y tanto la dirigencia como el cuerpo técnico pretenden retenerlo. “Esperemos que no me saquen a Andrada, hablé con él y los dirigentes. Me dijeron que iban a realizar un esfuerzo para tenerlo. Es el mejor arquero de nuestro fútbol”, dijo el DT, Ezequiel Carboni, unos días atrás.