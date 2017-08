Que todos puedan votar, una prioridad

Vecinos discapacitados fueron asistidos por Policía Local y Gendarmería en las escuelas. Garantizar que las personas discapacitadas puedan votar es responsabilidad de cada escuela.

Por eso, en cada edificio debe haber un aula de votación especial: un Cuarto Oscuro Accesible (COA), que debe estar en el espacio de más fácil acceso y más cercano al ingreso del establecimiento.

“No sólo pueden votar en el COA discapacitados, también se recibieron personas recién operadas o con alguna dolencia temporaria que los limite a subir una escalera o trasladarse libremente”, remarcó la secretaria responsable de la Escuela N°27 de Lomas, Viviana Canteruccio.

Delia Candil, una vecina de 89 años del barrio Galicia, asistió a votar a pesar de tener una dificultad motriz y contó que fue muy bien asistida por las personas de la escuela donde votó.

“Enseguida me llevaron hasta el aula más cercana, allí pude elegir mi boleta y fuera del cuarto oscuro me esperaba la presidenta de mesa y la urna junto al personal de la Policía Local y Gendarmería”, destacó la lomense.

En tanto, Ricardo Calvo, de 70 años, llegó en silla de ruedas a ejercer su voto junto a su esposa e inmediatamente fue asistido por el personal de la Policía Local. “Ni loco me pierdo una elección, siempre hay que cumplir y he transitado por diferentes dificultades para caminar. Esta vez ya no puedo manejarme por mis propios medios y por eso quiero destacar la labor asistencial que me han ayudado a ejercer mi derecho cívico”.