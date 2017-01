¿Qué tendrá “La La Land”?

Esta historia de amor protagonizada por Emma Stone y ryan Gosling no para de sumar premios y nominaciones. El 26 se estrena en argentina.

“La La Land” se transformó en el verdadero furor cinematográfico de los últimos tiempos y no para de llevarse premiaciones y la siguen nominando para otros galardones, en la antesala de los Oscar, apelando a una pareja de protagonistas aceitada y a una historia de amor clásica ambientada en otros tiempos. La película cuenta una historia de amor en versión moderna y en clave Hollywoodense e incluye numerosos fragmentos musicales y coreográficos interpretados por los actores principales de las acciones. En las escenas, una aspirante a actriz, la bonita Mia (Emma Stone), sirve capuccinos a estrellas de cine mientras prueba suerte una y otra vez en los cástings. Mientras que el carismático Sebastian (Ryan Gosling), es un músico apasionado por el jazz que se gana la vida tocando el piano en bares de poca monta. En medio de escenas de baile, música y un derroche de colorido, esta historia de amor se complica cuando ambos se convierten en artistas exitosos, en una competencia constante por un hueco en el mundo del espectáculo, Mia y Sebastian descubren que el equilibrio entre el amor y el arte puede ser el mayor obstáculo de todos. Emma Stone y Ryan Gosling forman una de las pocas parejas cinematográficas que en la actualidad tienen carisma y una atracción inmediata del público. Además, la odiosa crítica especializada se rindió a los pies de ambos, y de la película, ante su nueva aventura cinematográfica. El dúo repite por tercera ocasión en su carrera una labor conjunta, después de mostrar sus credenciales en “Crazy Stupid Love” y en “Gangster Squad”, convertidos ahora en Mia y Sebastián, dos artistas que aspiran a saborear las mieles del estrellato. Bajo la dirección de Damien Chazelle, el actor aprendió a tocar el piano, a bailar e incluso la historia del jazz. Mientras que Emma Stone llegó de la mano de la directora de casting Alison Jones. El reparto de este film, que llegará a las salas argentina el próximo 26 de enero, lo completan J.K. Simmons, Finn Wittrock, Rosemarie DeWitt y John Legend.

CAMINO AL OSCAR. “La La Land” comenzó su derrotero exitoso el año anterior cuando abrió el Festival de Cine de Venecia y luego obtuvo con ocho premios Critic’s Choice, entre ellos el de mejor película del año, mejor guión y mejor dirección para Damian Chazelle. Recientemente, se llevó siete galardones en igual número de nominaciones en los premios Globo de Oro que entregó la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Entre los galardones se incluye los premios a Mejor película de comedia o musical, Mejor director, Mejor actor y Mejor actriz de comedia o musical, para Ryan Gosling y Emma Stone. Mientras que ahora los realizadores de “La La Land” figuran entre los nominados a los premios del Sindicato de Directores (DGA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. Los cineastas Damien Chazelle (‘La La Land‘), Garth Davis (‘Lion‘), Barry Jenkins (‘Moonlight‘), Kenneth Lonergan (‘Manchester By The Sea‘) y Denis Villeneuve (‘Arrival‘) se disputarán el galardón al mejor director de una película en estos galardones. La ceremonia de entrega de la 69 edición de estos galardones se celebrará en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles el próximo 4 de febrero. De todos modos, los ojos están posados en la próxima entrega de los Oscar, que tendrá lugar el 26 de febrero, y “La La Land” es una de las candidatas a acumular estatuillas por doquier. ■