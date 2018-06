Luisana Lopilato subió una foto a las redes sociales con un look bien hogareño y sin preocuparse por su condición de estrella. “Con está onda genial, y esta combinación de colores que me mató llevé a mis hijos al colegio!”, tipeó la actriz acompañando la instantánea. Su enrome legión de seguidores le dio un aprobado en masa al look de la ex “Rebelde Way”.