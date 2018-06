¿Qué servicios públicos se ven afectados por el paro?

No funcionarán colectivos, trenes ni subtes. Tampoco habrá micros de media y larga distancia. Las escuelas amanecerán cerradas y los hospitales funcionarán con guardias mínimas. La CGT dijo que la huelga “será la más contundente de los últimos años”.

La huelga general paralizará virtualmente la actividad en gran parte del país este lunes. La CGT, las tres CTA y los movimientos sociales ya anunciaron su adhesión al paro, por lo que muchos servicios públicos y los medios de transporte se verán afectados.

Desde la hora cero no habrá transporte urbano, interurbano y de larga distancia por adhesión de la UTA, tampoco vuelos internacionales y de cabotaje. Los hospitales funcionarán con una guardia mínima y habrá atención parcial en los Tribunales.

En las escuelas públicas no se dictarán clases, en las privadas algunos cursos se verán afectados por la adhesión del gremio de Sadop. Los bancos y las estaciones de servicio no prestarán atención al público, mientras no habrá recolección de residuos, reparto de mercadería, clering bancario, ni distribución postal debido a que se suma Camioneros.

A pesar de haber conseguido un aumento salarial del 25%, el sindicato que controla Hugo Moyano adelantó que mantiene su adhesión a la protesta del lunes.

Entre los reclamos principales de los gremios figuran la reapertura de paritarias, el congelamiento de los despidos por el plazo de seis meses o un año, la devolución de los fondos de las obras sociales y el rechazo al plan de ajuste del Gobierno nacional.

El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid advirtió que el paro general será “el más contundente de los últimos años” y lamentó que “el Gobierno no quiera reconocer que su programa económico ha fracasado en todas las líneas”.