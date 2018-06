¿Qué dijo el Gobierno sobre el paro?

Una vez más, funcionarios salieron a desprestigiar la medida de fuerza que lleva adelante la CGT con el apoyo de varios sectores que, por lo que se palpita en las calles, es contundente.

El presidente Mauricio Macri, afirmó que “los paros no contribuyen a nada, no suman”, en referencia a la huelga general por 24 horas que realiza la CGT. “No suman porque yo no creo que haya habido un Gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos”, afirmó en una entrevista en Tandil.

El mandatario recorrió esta mañana las instalaciones del Hospital de Niños “Doctor Debilio Blanco Villegas”, acompañado por la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien ya había adelantado que “el paro no iba a cambiar la realidad”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, remarcó que la huelga general convocada por la CGT “no afecta a la democracia”, pero advirtió que “hay intereses que lo que buscan es debilitar al Gobierno” y generar “inestabilidad”.

Triaca reconoció que la huelga “ha tenido impacto en Buenos Aires” sobre todo por la paralización total del transporte. En el resto del país “hay sectores que trabajan con normalidad”, agregó el ministro.

Por último, el funcionario señaló que el Gobierno está “trabajando sobre la recomposición del poder adquisitivo del salario” y “no deja de mirar los problemas” de la gente. Y agregó: “El paro no agrega soluciones, genera más falta de oportunidades”.

Otra voz de Cambiemos que se escuchó fue la de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien cuestionó que los sindicalistas “lo único que ponen en la mesa es el monto del salario” y “no la productividad, competitividad y la asistencia”.

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, aseguró que la huelga general es “claramente un paro político, sin consignas claras”.

Recalcó además que el Gobierno continuará “en permanente diálogo” con los sindicatos. “El paro se siente por la falta de transporte público en las grandes ciudades. En lugares donde el transporte público no es requerido para ir a trabajar, la actividad es normal en varios sectores”, apuntó, al tiempo que señaló que “el paro tiene que ser la última instancia cuando se acaba el dialogo” y que “éste no es el caso”.

“La situación no es fácil, nosotros nunca dijimos que sería un camino sencillo sacar a la Argentina después de tantos años de errores en políticas públicas”, puntualizó.