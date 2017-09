Pucará y San Albano pierden terreno en los primeros puestos

Los de Burzaco salieron del grupo que clasifica a semifinales, al tiempo que los de Corimayo llevan tres sin ganar e irán por el puntero Lomas.

A paso firme rumbo al Top 12. La racha de Lomas no tiene techo. El Fundador hilvanó su undécimo triunfo consecutivo, le sacó 11 puntos de diferencia al escolta San Martín en el Grupo IA y está a pasitos de cumplir su objetivo. Distinta suerte corrió San Albano, que quedó tercero, tras perder con Los Tilos. Y también Pucará, que cayó al quinto puesto, luego de su derrota contra Hindú. En Estancias del Pilar, los dirigidos por el tridente integrado por Bernardo Urdaneta, Pablo Gómez Cora y Gastón Bordacahar vencieron a Champagnat por 39-24. Los tantos llegaron por intermedio de cuatro tries, uno de Manuel Carrusca y tres de Adrián Cherro, más un penal de Gerónimo Boccazzi, un scrum -penal y un try-penal. Los sureños llegaron a los 70 puntos, sacándole 12 de ventaja a San Martín y 14 a San Albano. Lomas: Bruno Quercia; Manuel Carrusca, Felipe Riveiro, Ignacio Redruello y Couto; Gerónimo Boccazzi y Pentreath; Adrián Cherro; Gilheime Haiyashi y Juan Martín Campbell; Federico Ehgartner y Emiliano Urrutia; Lucas Favre, Juan Ávila y Franco Scaramella. En busca de estirar la racha triunfal, Lomas recibirá en la próxima fecha a San Albano, con quien perdió en la primera rueda en Corimayo por 34-14, en partido válido por la séptima fecha. Su rival inmediato no levanta cabeza. San Albano, que hizo de local en cancha de su rival, cayó ante Los Tilos por 36-18. Los dirigidos por Diego Bongiovanni y Alejandro Conti sumaron su tercera derrota consecutiva y se ubican terceros. Dos tries, convertidos por Hernán Matlob y Albaro Martin, más dos penales y un gol de Ignacio Gastaldi, fueron los puntos que sumó el cuadro de Corimayo. San Albano: Nicolás Vibart; Tomás Mac Caw, Hernán Matlob, Alan Bockett-Pugh y James Mac Caw; Ignacio Gastaldi y Bruno Bravo (Cap.); Albaro Martin, Juliano Baloni y Gonzalo Núñez; Xavier Federici y Martín Demarchi; Martín Álvarez, Julián Vísser y Facundo Peroncello. Ingresaron: Juan Pablo Bordacahar, Balmaceda, Agustín Irurzun, Germán Vidal y Octavio Trabucco. Posiciones: Lomas 70; San Martín 58; San Albano y San Carlos 56; Mariano Moreno 51; Los Tilos 49; Curupaytí 46; Banco Nación 45; Universitario de La Plata 44; Pueyrredón 43; Buenos Aires 32; GEBA 29; SITAS 28; Champagnat 24. Próxima fecha (9 de septiembre): Lomas-San Albano. Por su parte Lanús, último en el Grupo IB, perdió como local ante Los Matreros por 20-14, mientras que fue postergado el encuentro entre Liceo Naval-Monte Grande. En la próxima, los Vikingos visitarán a Delta y los de Canning recibirán a San Patricio. Tabla: Liceo Naval 75; San Cirano 72; Deportiva Francesa 69; Olivos 67; Manuel Belgrano 57; San Patricio 44; San Fernando 42; Los Matreros y Delta 40; Ciudad 37; Hurling 33; Monte Grande 22; C.U. Quilmes 20 y Lanús 12.

top 12. El Elefante pasó por arriba a Pucará. En Don Torcuato, Hindú fue más que el Rojo y lo derrotó por 41-21. Los de Burzaco no pudieron mantener el 14-0 y se lo dieron vuelta. La visita a apoyó tries por medio de Bautista Delguy y Romandetto, dos goles de Germán Klubus y un try-penal. Ahora, Pucará cayó al quinto puesto, por lo que se encuentra fuera de las instancias de semifinales. Los dirigidos por Gustavo Jorge alinearon a: Bautista Delguy; Joaquín Paz, Lucas Mensa, Juan Cappiello y Tomás Buckley; Lucas González Amorosino y Germán Klubus; Pablo Parlatore, Guido Albertario y Marco Costa; Pablo Romano y Juan Cruz Romano; Federico Scarlato, Guido Romandetto y Tulio Sosa (cap). Entraron: Ignacio Coppola, Germán Fiocca, Tomás Kelly, Julián Domínguez y Demián Fernández Albuquerque. La Tabla: CUBA 53; SIC 47; Belgrano 45; Alumni 43; Pucará 41; Hindu 36; Newman 31; La Plata 28; San Luis 26; CASI 25; Regatas 23; Atlético del Rosario 16. Próxima fecha: Pucará-CASI. ■