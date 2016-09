Principio de acuerdo para iniciar el diálogo por el tema Malvinas

Después de tantos años de diferencias, parecería haberse abierto un canal de diálogo entre Argentina y el Reino Unido. El presidente, Mauricio Macri, y la premier británica, Theresa May, acordaron “iniciar” las conversaciones entre ambos países para discutir el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. El encuentro fue informal y duró menos de dos minutos. Ocurrió durante el almuerzo que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ofreció a todos los jefes de Estado que participaron de la apertura de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Macri y May no estaban sentados en la misma mesa, sino que la premier se acercó a saludar al Jefe de Estado argentino. Según relató Macri a los periodistas, en ese encuentro, May dijo “que sí, que habría que comenzar a conversar”, y que coincidió en que, aunque sea un proceso que llevará años, lo bueno es que al menos inicie”. Si bien por el momento no hubo una declaración conjunta de ambos países ni se fijó una fecha para un futuro encuentro en Londres o Buenos Aires, en el Gobierno tomaron como una señal auspiciosa el acercamiento de ambos mandatarios. “Es la primera vez que sucede algo así en el marco de las Naciones Unidas. Confiamos en que será posible activar un mecanismo para solucionar ese diferendo”, aseguraron desde la comitiva oficial. Como antecedente, hace diez días, Macri y May habían tenido un encuentro similar en la Cumbre del G-20 en China, y Londres y Buenos Aires firmaron el miércoles pasado un comunicado conjunto en el que anuncian la intención de conversar sobre los vuelos entre el continente y las islas y los tratados de pesca y explotación petrolera. ■