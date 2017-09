Primero, juguemos a la pelota

POR Matías Mazzocchi

Jugar y divertirse, simplemente eso, es lo que debe tener en la cabeza un chico cuando entra a una cancha de fútbol. Pero a veces esto, que parece lo más natural y es lo que se debe promover, no lo es tanto. Las presiones comienzan a temprana edad, y más si el chico tiene condiciones y se destaca dentro de sus pares. Hoy, sin irnos muy lejos, comenzó a sonar un nombre que hace maravillas con la pelota y cuyas virtudes ya aparecieron en los grandes medios, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Tiene 11 años, se llama Claudio Echeverri y lo apodan El Diablito. Juega en las divisiones inferiores de River, pero ya está en la mira de los grandes equipos europeos. ¿Y cómo puede afectar esto en su cabeza? Para este pibe, seguramente, el fútbol, o mejor dicho jugar a la pelota, ya dejó de ser simplemente un divertimento. Hoy es un diamante en bruto. Y muchos buscarán sacarle su beneficio. El nombre de este joven chaqueño, del barrio Villa Río Negro, apareció en los medios luego de que se luciera en un torneo infantil jugado en Italia. Allí le metió cuatro goles a la Juventus y además se destacó por su habilidad. Y los videos no se hicieron esperar. En You Tube, ya hay algunos videos con goles, asistencias y jugadas destacadas de este jovencito. “El nuevo crack de River” o la “nueva joyita de River” son algunos de los títulos de las notas referidas sobre él. Con apenas 11 años, ya tiene presiones que son ajenas a un chico de su corta edad. Hoy muchos ojos están puestos en él. Y ante cada intervención suya dentro de la cancha, aparece alguna nueva nota refiriéndose al “nuevo crack” o “futuro goleador” del Millonario. Hasta al propio Rodolfo D’Onofrio, presidente del club de Núñez, le consultaron por Echeverri, el chaqueño que todavía juega en el fútbol infantil.

“Ya hubo sondeos de Europa”, respondió el mandatario, como si se hablara de Lucas Alario o Sebastián Driussi, que fueron las últimas ventas del club, o de cualquier otro futbolista del plantel profesional. “En cualquier lado del mundo saben cuando sale una estrellita. Eso es lo que genera el fútbol argentino. Puyol (exdefensor del Barcelona) ya me preguntó por Echeverri, ya lo tiene visto”, amplió el mandamás millonario. ¿Y cómo puede caer eso en la cabeza del jovencito? ¿Lo disfruta? ¿Tiene espacio para decir no quiero ser futbolista en un futuro? Eso es difícil de saberlo, pero seguramente ya tiene una presión que no debiera tener a su corta edad, una exigencia de cumplir con las expectativas depositadas en él, cuando sólo tendría que pensar en jugar y divertirse dentro de una cancha de fútbol. ■