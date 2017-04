Presidente de Nápoli acusó a Higuaín de traidor

El presidente del club italiano Napoli, el empresario cinematográfico Aurelio De Laurentis, volvió a acusar hoy de “traidor” al delantero argentino Gonzalo “Pipita” Higuaín, por su partida a la Juventus y señaló que “no tiene cultura”.

“Si usted es una persona correcta, no traiciona al equipo en el que jugó y se ha ganado una reputación internacional para irse a jugar en ese amargo enemigo que es la Juventus”, dijo el presidente del club donde brilló el astro Diego Maradona de 1984 a 1991 en declaraciones a BeIn Sports.

En un traspaso que se cifró entre los más caros de la historia (90 millones de euros), el delantero argentino cambió la camiseta del Napoli por la de la “vecchia signora”, algo que no le perdonan en su anterior club ni los hinchas ni el presidente.

“El jugador me puede acusar a mí, me puede señalar con el dedo para quitarse la culpa delante de la afición, pero los hinchas no son estúpidos y entienden perfectamente la situación”, afirmó De Laurentiis.

El titular de la entidad del sur de Italia añadió: “Creo que Higuaín ha demostrado tener mal gusto, algo que no tiene nada que ver ni con el presidente ni con el hermano del jugador (su agente), ha demostrado tener poca cultura”.