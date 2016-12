Por ahora, el Cele está lejos de incorporar

La incertidumbre que rodea al fútbol argentino y a su futuro es un tema no menor para los clubes a la hora de incorporar refuerzos en sus equipos. Temperley no escapa a la media y, por ahora, no registra movimiento en el mercado de pases o, al menos, pensando en sumar. Por estas horas, la dirigencia deberá tomar una decisión respecto al futuro del delantero Gonzalo Ríos a quién se le terminó el préstamo. Renovarlo era una posibilidad cierta aunque aún no está confirmado. Por otra parte, Adrián Arregui anticipó que evaluará opciones ya que recibió ofertas del fútbol de Turquía para emigrar. Sin embargo, la idea de los dirigentes es retenerlo al menos seis más y luego darle vía libre para que continúe su carrera. Otro futbolista que aparece en el radar de varios equipos es Ariel Cólzera aunque, en principio, su continuidad no estaría en riesgo. Lo cierto es que, mientras no haya soluciones de fondo en la Asociación del Fútbol Argentino, Temperley mantendrá su política de no endeudarse. La negociación por los derechos de la televisación será clave para conocer al plantel que peleará por la permanencia. ■