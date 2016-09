“Poner miles de policías no es seguridad, sino marketing”

María Eugenia Vidal consideró que terminar con el delito “va a llevar tiempo” porque se necesita “tecnología”, “equipamiento” y la “recapacitación” del personal policial.

“Yo no lo diría la verdad a la gente si le diera una fecha, pero le digo que el tema de la seguridad va a ir mejorando de a poco. Con la inseguridad hubo tanto verso, tanta improvisación, tanto marketing. No vamos a hacer eso, no vamos a poner miles de policías formados y decir que eso es seguridad, o comprar mil patrulleros, y mostrar que eso es seguridad, porque es mentira, eso no es seguridad”, dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en diálogo con radio Mitre.

La gobernadora bonaerense afirmó que “seguridad es tener inteligencia criminal que persiga a las bandas; es tener formación en serio, tecnología, scanners que controlen los camiones en la ruta, policías que sepan como actuar, y no chicos de 20 años que no pueden cuidarse ni a sí mismos”.

Mientras tanto, asumió que seguirán “reentrenando a la policia que está, mejorando lo básico, que es obvio”, como por ejemplo “que cada efectivo que esté en la calle tenga su chaleco”.

“A fin de año, cada policía tendrá su chaleco”, apuntó Vidal y recordó que “cada día, cuando el policía vuelve a la comisaría, antes de ir a su casa, tiene que dejar su chaleco” para que lo use otro.

Dijo también que es imperioso mejorar el sistema de comunicación que usa la policía ya que, “modulando, cualquier delincuente puede saber cómo se llama el policía que está hablando y dónde está”.

“No le pidamos a la Policía lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, no le pidamos algo heroico”, dijo, y reconoció también que, además de la falta de equipamiento, la policía necesita “mejores salarios”.

“Las próximas camadas de policías tendrán mejor equipamiento y mejores salarios, y eso va a generar un círculo virtuoso de verdad”, se comprometió la gobernadora.

Recordó que ya se resolvió el tema de los combustibles, y que “ya nadie puede decir que no tiene nafta para salir a la calle”, y reafirmó que, para fin de año, “el 911 va a estar funcionando en toda la provincia”.

“Para fin de año, el 911 va a estar en toda la provincia, y eso nos va a permitir tener un control. Hasta ahora, el 911, sólo funcionaba en una parte del conurbano y del interior. Fue todo muy improvisado, muy chapucero, de parche, de corto plazo. Y La inseguridad no es un tema de corto plazo, es un tema que lleva tiempo”, subrayó.

Vidal agregó que su gobierno está dispuesto a “elegir el camino más largo y más difícil”, y no “soluciones cortoplacistas que continúen profundizando el deterioro que tuvo la seguridad en los últimos 20 años”.

La Gobernadora se mostró optimista, y dijo que había “ejemplos concretos” respecto a algunas mejoras en el tema seguridad en los últimos meses, como la baja de los secuestros, pero reconoció que “datos generalizados todavía no hay”.

“Hace tres meses hablábamos de los secuestros todos los días. Los secuestros bajaron, y no es que cambió el tipo de delito, sino que hicimos un trabajo para eso con la Policía Federal ,porque el gobierno nacional nos apoyó, con las fuerzas federales, con la ciudad de Buenos Aires, en forma coordinada”, consignó.

Otro ejemplo que dio de mejora en el tema seguridad es que “la gente viaja más segura en la autopista Buenos Aires- La Plata”, hecho que atribuyó a “un trabajo que se hizo”.

Dijo también que, en algunos lugares de la provincia, se están empezando a ver cambios en seguridad, gracias a que sus intendentes están “más comprometidos”.

En cuanto a la justicia por mano propia, dejó claro que no la compartía, así como tampoco el tener un arma en la casa, ya que quien tiene un arma en su casa, es porque está dispuesto a usarla.

“No comparto la justicia por mano propia, tampoco tener un arma en la casa. Nunca tuve un arma en mi casa, aun cuando no era funcionaria, y también tuve situaciones de inseguridad”, dijo.

Pero Vidal no se quedó con ese dato, sino que profundizó su reflexión, incluyendo en el debate la responsabilidad del gobierno en el hecho de que una persona tenga un arma en su casa, y también que exista un chico que sale a robar y a matar.

“En el fondo, la responsabilidad siempre es del Estado, de los gobernantes. Si una persona usa un arma frente a la desprotección, hay una responsabilidad del Estado. Lo mismo con esos chicos que optan por delinquir”, indicó Vidal, quien agregó que es algo sobre lo que se interpela todos los días.