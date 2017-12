Piñera acusó de “Vender humo” a Guillier en el último debate antes del balotaje chileno

El candidato opositor a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, acusó de “vender humo” a su adversario, el oficialista Alejandro Guillier, quien definió al ex mandatario como “hábil en los negocios”, en el tenso cara a cara que protagonizaron anoche en el último debate previo al balotaje del domingo próximo.

Los aspirantes a suceder a la presidenta Michelle Bachelet a partir del 11 de marzo de 2018 confrontaron frente a las cámaras de televisión sus programas de gobierno y buscaron subrayar los puntos flacos de su oponente en la recta final de la segunda vuelta electoral, marcada por la paridad de los sondeos de intención de voto.

“Tenemos que elegir entre dos caminos; les invito a elegir el que no conduce al paraíso, pero sí a tiempos mejores para todos”, enfatizó Piñera, en una apuesta al realismo de su programa y deslizando una crítica implícita al del oficialismo.

“No estamos aquí para que unos pocos hagan negocios, sino para que la inmensa mayoría tenga una vida más digna”, proclamó Guillier en alusión a la historia en el mundo empresario de Piñera, el tercer hombre más rico de Chile según la revista Forbes.

Las definiciones de ambos postulantes contornearon de modo directo el perfil de la crítica a su rival a medida que avanzaron las dos horas del debate, como cuando Guillier sostuvo que Piñera es “hábil en los negocios, eso no se puede negar, aunque juega un poquito al límite; pero él ya fue presidente de Chile y no hizo las cosas que ahora anuncia”.

Por su parte, el ex mandatario se defendió al señalar que “no hay mejor escuela para ser un buen presidente que haber sido presidente”, y replicó que el senador por Antofagasta “fue un gran periodista” pero descalificó su capacidad de gestión. “No tiene experiencia, ni equipo, ni programa”, definió.

Uno de los cruces más fuertes se dio cuando Piñera interpeló a Guillier le enrostró haber prometido un programa de gobierno que “costaba 10.000 millones de dolares al año, en cuatro años” cuando a su juicio “cuesta cuatro veces más”.

“Le aseguro que si hace el cálculo de nuevo se va a dar cuenta de que está vendiendo humo, a no ser que quiera duplicar la deuda pública”, afirmó Piñera. Guillier, visiblemente molesto, se limitó a contestar: “Eso se llama demagogia”.

Las acusaciones de manipulación de cifras durante el mandato de Piñera en La Moneda y por la intervención del gobierno de Bachelet en favor de Guillier en la presente campaña electoral también fueron parte del debate conducido por cuatro periodistas y que se emitió por los principales canales chilenos, reportaron los diarios locales El Mercurio y La Tercera y la agencia de noticias EFE.

Con un formato pensado para propiciar la interacción, los candidatos discutieron sobre valores, como el aborto y el matrimonio homosexual; los impuestos; el crecimiento económico, el sistema privado de pensiones y la virulencia de la campaña electoral.

Guillier reprochó a Piñera cambiar de discurso por interés electoral respecto de la gratuidad educativa y que afirmara sin pruebas “que hubo votos marcados” a favor de su postulación y de la de Beatriz Sánchez, candidata del Frente Amplio en la primera vuelta.

“Yo siempre respeté la democracia; Alejandro lo sabe y no lo quiere reconocer”, se defendió Piñera y contraatacó reivindicando su propuesta económica.

“Si alguien demostró cómo hacer crecer la economía y crear empleos somos nosotros; si alguien demostró cómo destruir la economía y los empleos es la Nueva Mayoría”, aseguró el candidato de Chile Vamos.

En lo que sí coincidieron ambos fue en que “hay que acabar con el monopolio de las administradoras de fondos de pensiones”, haciéndose eco de una de las principales demandas de los chilenos, que rechazan mayoritariamente el sistema privado de jubilación.

En un debate exento de preguntas sobre el litigio con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la única referencia a asuntos de índole internacional fue la inmigración.

“Le vamos a cerrar la puerta a los que vienen a causarnos daños”, anunció Piñera, en tanto que Guillier se mostró a favor de regularizar la situación de los extranjeros que llegaron al país como turistas pero actualmente trabajan.

Piñera se impuso en la primera vuelta electoral del 19 de noviembre con 36,6% de los votos y disputará este domingo el balotaje frente a Guillier, que logró 22,7%.