Piden que se amplíen las licencias por maternidad y paternidad

Organizaciones internacionales, como unicef y la Oit, proponen un mínimo de 14 semanas para las mamás y dos semanas para los papás, para ponerle fin a la discriminación de género. En el Congreso, hay 31 proyectos que esperan ser tratados.

Argentina está entre los países donde se otorgan menor cantidad de días ante el nacimiento de un hijo. Por eso, entidades como Unicef y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomiendan cambiar la legislación de inmediato. A pesar de las recomendaciones, ninguno de los 31 proyectos que hay en el Congreso para que esto se amplíe logró convertirse en ley. En Argentina, las mamás deben tomar su licencia un mes antes de la fecha de parto y luego tendrán dos meses más junto a su bebé. En tanto, los papás sólo tienen dos días para acompañar y muchos de ellos optan por tomar sus vacaciones y prolongar el acompañamiento que es sumamente necesario en la etapa de puerperio de la mujer. El pedido de las organizaciones internacionales se basa en la necesidad de ampliar la licencia por maternidad a un mínimo de 14 semanas y un máximo de 18 semanas. También se recomiendan medidas que tiendan a eliminar la discriminación de género en el ámbito laboral. Es decir, que los padres tengan al menos dos semanas tras el nacimiento y que se cree la figura de licencias familiares, que permita a los padres decidir quién de los dos se quedará al cuidado del bebe durante los meses siguientes a la licencia por maternidad y dentro del primer año de vida. Sobre el tema, el psicólogo Guillermo Ariotti señaló: “Hoy, tanto las mamás como los papás tienen la necesidad de trabajar. Es importante tener en cuenta que la mujer de hoy no tiene nada que ver con la de años atrás porque tiene muchas más aspiraciones que tienen que conciliar con la llegada de los hijos”. Un reciente informe de la OIT señaló que Argentina se ubica en el puesto 113 de entre 148 países analizados respecto a los días de licencias pos maternidad. Por el momento, lo único que se podría llegar a ampliar son las licencias para padres adoptantes y para las familias que necesiten realizar un tratamiento de fertilidad, pero es un proyecto que también deberá ser tratado. La puericultora de Lomas Ana Malara se refirió al sentimiento maternal y la vuelta al trabajo: “La mujer que se convierte en mamá suele sentir una sensación ambigua porque quiere estar con su hijo, pero no descuidar el campo laboral al que pertenece y al que tal vez le costó llegar”. El tener tan poco tiempo para procesar los cambios dificulta también la tarea laboral de la mujer que estará en su lugar de trabajo más preocupada por su bebé que en lo que debe hacer. “La psiquis de cada mamá es diferente. Hay mujeres que se sienten culpables de dejarlos al cuidado de otros aunque entienden que es necesaria la contribución económica y están aquellas que necesitan volver a su ritmo y disfrutar de la independencia que tenían antes”, manifestó Ariotti. En tanto, desde el Programa de Protección Social y Salud del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) aseguraron que existen estudios en neurociencia que hablan sobre la importancia de contar con los dos padres en la primera infancia. Durante los primeros meses de vida se desarrolla el 40% de los circuitos neuronales. Si un chico no recibe los cuidados que necesita en ese período, seguramente va a tener menor productividad en el futuro. El debate está abierto sobre la modificación de una ley que es antigua ya que el rol de la mujer y el hombre han cambiado en todos los aspectos. “Los papás son mucho más participativos en el cuidado de los hijos, lo cual hace que las decisiones sean compartidas y que ambos participen en el cuidado cotidiano”, concluyó el profesional. ■