Películas frescas y sencillas para pasar el verano en Lomas

Cine Sudaka armó una selección especial de films para enero. Los próximos: “A Midsummer Night’s Sex Comedy” y “Microbe et Gasoil”.

El ciclo Cine Sudaka no se va de vacaciones este mes, y se constituye como un protector audiovisual ante la pesadez de los días. Por eso, armó una selección de películas “frescas y sencillas”. Proyecta los miércoles, a 21, en Portela 82, gratis. “Este mes intentamos descansar un poco de las temáticas anuales para después volver a empezar con toda la energía. El espíritu del verano se ve reflejado

de distintas maneras en esta selección para disfrutar al aire libre tomando algo fresco”, destacaron los organizadores del ciclo, Nacho Scordia y las hermanas Mariana y Vico Fiorentino. “Queríamos hacer algo más relajado, sin demasiadas condiciones, sólo películas que nos transmitieron ese espíritu que tiene el verano”, agregaron. Así, se eligieron títulos que “por alguna razón” tienen rela

ción con esta estación del año. Así, el miércoles último arrancó la primera peli del año: “Lords of Dogtown” (2005). “Disfrutamos de una radiografía de la cultura urbana del skate durante los ‘70 en Venice, California”, precisó Nacho Scordia. Los próximos títulos son “A Midsummer Night’s Sex Comedy”, de Woody Allen, estrenada en1982; y el miércoles 25 será el turno de “Microbe et Gasoil”, de Michel Gondry, estrenada en 2015. El íntimo espacio de Sudaka, donde funciona una feria de ropa, discos y accesorios, propone durante el encuentro una barra con comidas caseras, bebidas frescas, y música temática según la película. En diciembre, Cine Sudaka cerró un año en el que cada mes se proyectaron los films más representativos de cada década, desde una perspectiva cinéfila: según la innovación, enfoques y conceptos. “Ahora estamos analizando qué temática anual adoptaremos para este nuevo año”, cerró Nacho. ■