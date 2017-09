Payamédicos de Perú visitaron el Hospital Alende y la Escuela N°50

El grupo Doctores Marabarisas Camino de Vida eligió a Lomas como destino del viaje anual que realiza fuera de su país. Busca conocer otras culturas y ofrecer a los niños diversión y alegría: “Hubo una excelente comunicación con las mamás y los médicos”.

Llevar un rato de alegría, juegos y distracción a los niños en estado de vulnerabilidad es el principal objetivo al que apuntan los payamédicos del grupo Doctores Marabarisas Camino de Vida, de Perú, que llegaron a Lomas para visitar el Hospital Alende, de Budge, y la Escuela N°50 del barrio San José de Temperley.

Catherine Aguilar, directora y fundadora del grupo que se creó hace 10 años, describió la visita a Lomas: “Nosotros cada año en el mes de septiembre buscamos realizar intervenciones fuera del país. Paramos la actividad en Perú y hacemos un viaje. El año pasado fuimos a Guayaquil, Ecuador, para atender a los refugiados en la comunidad de Canoa que habían sufrido un terremoto, y este año decidimos ir a Lomas”.

Siete payasos más dos acompañantes llegaron a la maternidad del Alende, no solamente para entretener y alegrar a los niños, también para hablar con las mamás y el personal de salud.

“Intentamos realizar un trabajo integral. Hubo una excelente comunicación con las mamás que nos recibieron en el hospital a pesar del lenguaje y los modismos diferentes que tenemos. Lo mismo nos pasó con el personal porque entendemos que ellos también pasan por un proceso de agotamiento por el propio oficio”, detalló Aguilar.

Los payasos llevaron color, música y cuentos a cada sala que visitaron, el Alende se convirtió en un espacio distinto gracias a la presencia de estos “payasos hospitalarios”, como ellos mismos se denominan.

“Llegamos a cada lugar para contribuir con los niños en estado de vulnerabilidad y lo interesante de los viajes es poder entender que no somos distintos, que un niño va a querer jugar, ser libre en su espacio de crecimiento y eso no tiene nacionalidad”, agregó.

Este grupo llegó a Lomas con toda su calidez y conquistó a grandes y a chicos a través de juegos y exposiciones de cuentacuentos. Es que lo que ellos se proponen es modificar las condiciones en las que los chicos viven su realidad.

“Las mamás del Alende participaron en los cuentacuentos. Nosotros nos dividimos por pareja en cada sala y después de ofrecer nuestro show nos gusta hablar y saber cuál es el contexto de cada realidad, de cada mamá y su hijo”, detalló la fundadora del grupo.

En el Alende, el grupo estuvo acompañado por los secretarios lomenses de Salud, Mariano Ortega Soler; de Cultura y Comunicación, Federico Otermín; de Gobierno, Martín Chorén; y de Gestión Descentralizada, Gastón Lassalle.

EL PASO POR LAS AULAS. La otra parada que hicieron los payamédicos de Perú fue en la Escuela N°50 del barrio San José, de Temperley. “Nos recibieron con mucho entusiasmo y expectativa. Nuestro trabajo en las escuelas se trata de abordar a los niños en su propia aula y allí acercarnos a través de canciones que reflejan la importancia del estudio”, señaló.

Los alumnos de la escuela también recibieron un show interactivo de cuentacuentos que fue agradecido no sólo por los niños, sino también por el personal del establecimiento educativo.

“Abordamos a las maestras con el mismo fin que a los médicos y personal del hospital, destacamos su actividad diaria y por supuesto recibimos de ellas el agradecimiento por la visita”, detalló, y manifestó: “Lo primero que nos hicieron saber es que hay algunos niños que no tienen acceso a un show como el que ofrecimos y esto es gratificante para nosotros como artistas que somos”.

Para más información, hay que ingresar a www.facebook.com/doctores.cdv, www.doctoresmarabarisas.wordpress.com o en Instagram: doctores_marabarisas_cdv. ■