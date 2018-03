Patricia Barone, con la Orquesta Municipal de Tango, en el Roma

Esta notable intérprete saldrá a escena esta noche en la sala de Avellaneda para repasar su repertorio y temas tradicionales junto con la formación que dirige Diego Lerendegui. La entrada es gratuita.

Patricia Barone sale a escena esta noche en el Teatro Roma como cantante invitada especial de la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda, en su tercera actuación con esta formación y la segunda en esta sala.

“Es una alegría y un honor cantar con ellos. Es una orquesta que es excelente, los conozco desde hace 30 años, es muy grato tocar con ellos y es una orquesta de mucha abertura”, comenta Patricia Barone.

ALGUNOS ADELANTOS. En este show, la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda, dirigida por Diego Lerendegui, repasará su repertorio habitual junto Marcelo Rey, el cantor estable de la formación. También saldrán a escena los bailarines Eliana Llamedo y Ariel Rodríguez.

Esta destacada intérprete suele estar acompañada por formaciones más reducidas, bajo la dirección musical de Javier González, y también supo presentarse con Orquestas Típicas. “Cuando uno canta con una orquesta es como viajar en un trasatlántico que te lleva, navegás con la orquesta, con las cuerdas, los tres bandoneones y el piano”, explica.

Patricia nació en Avellaneda y fue la primera regente de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, por lo que jugará de “local” en esta presentación, donde combina su repertorio con el habitual de la Orquesta.

“Voy a hacer la mitad de temas tradicionales y la mitad de mi repertorio, me interesa esa apertura a temas nuevos”, adelanta la cantante que abrirá el recital con “El corazón mirando al Sur”, de Eladia Blázquez, otra talentosa artista nacida en Avellaneda.

TANGOS RUPTURISTAS. Uno de los clásicos del repertorio de Patricia Barone en “Pompeya no olvida”, con letra de Alejandro Szwarcman y música de Javier González, sonará esta noche en el Teatro Roma.

“Un señor en un show me pidió que nunca deje de cantar este tango y se lo tuve que prometer. ‘Pompeya no olvida’ marcó un hito en la historia del género, es el primer tango que habla de la dictadura y del robo de niños, está más vigente que nunca, no se puede tapar el sol con una sola mano”, señala.

Otro de los temas de su repertorio que compartirá con la Orquesta Municipal de Avellaneda es “Palomas”, un tango que habla sobre la violencia de género, y “Complicidad”, otro tema que genera una ruptura con la temática de la letrística tradicional del tango. “Es un tema de mi disco más reciente, donde la mujer se planta hablando de su deseo sexual. También es un hito dentro del tango, porque por primera vez la mujer es la deseante”, señala Patricia sobre esta composición, que cuenta con una temática de vanguardia.

También forma parte de su repertorio “Tiem-Posmodernos”. “El tema tiene como título la película de Chaplin, pero con un guión en el medio, y habla de lo que pasa en estos tiempos y de la posmodernidad”, cierra la artista a horas de subirse al escenario de

Avellaneda.

MÁS INFO:

La Orquesta Municipal de Tango, con Patricia Barone, hoy a las 20.30, en el Teatro Roma de Avellaneda, –Sarmiento 109. La entrada es gratuita.