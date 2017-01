Paro en Banfield: por segundo día, hubo reuniones sin entrenamiento

Nuevamente, el plantel del Taladro tomó la decisión de no trabajar hasta que no se resuelva la deuda que mantiene el club. Algunos futbolistas se juntaron con dirigentes y siguen negociando.

El conflicto que mantienen los jugadores de Banfield con la dirigencia por los sueldos atrasados sumó un nuevo día de paro. El plantel no entrenó por segundo día consecutivo (y Julio Falcioni volvió a faltar por un “cuadro febril”) y se mantuvieron reuniones con dirigentes del Taladro para dialogar sobre la situación y buscar una solución definitiva que no siga atrasando la puesta a punto del grupo.

Además, se definió que los jugadores se volverán a encontrar hoy en el predio con representantes de la Comisión Directiva para tratar de llegar a un acuerdo y así volver a los entrenamientos.

En este sentido, en la tarde de ayer el presidente, Eduardo Spinosa, se reunió con otros dirigentes de equipos de la Primera División para intentar resolver en conjunto el conflicto que atañe a los clubes. “Tenemos que resolver el problema y estar todos unidos. Hoy se van a resolver cosas. No hay más margen. Nos atacan de todos lados y nos van a hacer desaparecer“, soltó el máximo dirigente del Taladro.

Además, contó algunos detalles con respecto a las negociaciones que se llevaron a cabo en los últimos días con el plantel que conduce Julio Falcioni. “Les acercamos a los jugadores soluciones que no son las de fondo, porque no están a nuestro alcance. Hemos buscado juntarnos para gestionar dinero de bancos, financieras, adelantos de sponsores, pero eso no alcanza para resolver el problema. La situación está complicada y todos estamos incómodos, porque esperábamos que la Comisión Normalizadora cumpliera con la palabra y lo firmado y eso no pasó”.

En relación a la situación particular de Walter Erviti y Santiago Silva, los dos referentes del plantel de Banfield que estarían cerca de desvincularse, el presidente expresó: “Tuve varias reuniones con Walter y, por ahora, sólo estamos charlando. Él hace mucho que cada seis meses revé su situación de seguir jugando. En cuanto a su futuro, si Independiente está interesado, como dicen, charlaremos con ellos. Lo mismo para el caso de Silva. Aún no hay nada definido”. También destacó que si se llegaran a vender ambos futbolistas, Banfield no compraría otros para reemplazarlos.

Consultado por la situación del cuerpo técnico ante esta posibilidad de perder a los dos referentes del equipo, Spinosa dijo que “a Falcioni le genera bronca, pero sabe que esta situación es ajena a Banfield”. Por ahora, el DT se mantuvo al margen. ¿Qué hará si se van Silva y Erviti?