Para ver y escuchar a Obama en Millán hay que pagar 850 euros

Ex presidente brindará su primer discurso en el extranjero desde que concluyó su mandato al hablar en un encuentro sobre alimentos en la ciudad italiana.

Quienes quieran escuchar al ex presidente estadounidense Barack Obama en el discurso que dará hoy en Milán, el primero en el extranjero desde que concluyó su mandato, deberán desembolsar 850 euros, según revelaron los organizadores del evento para el que, según los medios de prensa, las cerca de 3.500 entradas ya están agotadas.

Obama llegó ayer a Milán para asistir como invitado de honor a la tercera edición del Seeds&Chips -The Global Food Innovation Summit, un encuentro internacional sobre nutrición e innovación en materia alimentaria, que tendrá lugar durante los próximos días en esta ciudad italiana.

El ex presidente estadounidense ya se reunió, entre otros, con el ex primer ministro italiano Matteo Renzi y con importantes empresarios como el presidente de Fiat, John Elkann, informó la agencia de noticias DPA.

Además de Obama, también participarán el actual primer ministro italiano, Paolo Gentiloni; Silvio Berlusconi; el vicepresidente de Slow Food International, Edward Mukiibi; y representantes de las finanzas y el mundo empresarial.

El operativo de seguridad montado para la visita de Obama a la norteña ciudad italiana, está compuesto por 14 vehículos, motos, coches de la policía local y un helicóptero.