Para el próximo otoño, se vienen las medias de red y los colores metalizados

Hay varias alternativas que se podrán lucir durante todo el año. Otra de las sorpresas son las poleras debajo de los vestidos, que volverán a imponerse al igual que en la década de los 90.

Cada año la moda se renueva y va cambiando para que todos puedan lucir diferentes outfits en cada estación. Para que nada pase inadvertido ya hay que ir informándose sobre lo que se viene para que nada sorprenda al guardarropa que debe estar completo. Desde medias de red hasta los corsé serán parte de las temporadas de otoño invierno a las que ya hay que adelantarse.

MEDIAS DE RED. Serán el accesorio infaltable para quienes adoren los pantalones de jean rotos ya que se usarán debajo de ellos. Aportan un toque distinto a ese look que se seguirá usando durante la temporada de otoñoverano 2017. También se podrán lucir con minis o con vestidos más clásicos, pero siempre hay que tener cuidado con la combinación porque es un tipo de media que siempre llama la atención.

ESCOTE CON UN SOLO HOMBRO. Las remeras de este tipo

serán de las prendas más usadas durante el otoño, cuando aún no bajen tanto las temperaturas. Es una prenda que ayuda a lucir una figura muy simétrica y sexy a la vez. Se puede usar con jeans faldas mini o hasta se puede encontrar un vestido con este tipo de escote que siempre aporta un touch de sensualidad.

CORSÉ. Será una de las tendencias que vuelven y que toda mujer debería usar aunque sea una vez en la vida ya que no solo es una prenda femenina, sino que estiliza la figura y se ve muy elegante con cualquier atuendo.

BRATOPS. Consisten en poner un sujetador de encaje sobre una camiseta blanca. Es un estilo que ya mostraron el año pasado las modelos Kendall Jenner y Gigi Haddid, quienes parecen ser

amantes de esta moda que ya quedó convertida en tendencia para lucir durante este año.

METALIZADO BRILLANTE. Sin dudas, será el color más utilizado sobre diferentes prendas. Es una de esas tendencias antiguas que vuelve a estar de moda y que realmente se ve increíble para lucir en una fiesta o evento importante.

POLERAS. Siempre se usan durante el invierno, pero la versión de 2017 será lucirla bajo un vestido, como parte de una moda muy utilizada durante la década de los 90, que vuelve para quedarse y se convertirá en el nuevo furor. Lo mas lindo será lucir cuellos de tortuga bajo vestidos cuadrillé. ■