Otro homenaje a los héroes de Malvinas en Lomas

A 36 años del cese de hostilidades, participó el Municipio y la Comisión de Enlace local. “La causa sigue viva en cada veterano”, resaltaron.

El Municipio de Lomas conmemoró el 36° Aniversario del cese de hostilidades en las Islas Malvinas con un encuentro junto a los Veteranos de la ciudad.

Esta semana, autoridades locales, entre ellos el secretario de Gobierno, Martín Chorén, y el subsecretario de Cultura, Matías Gasparrini, participaron de la ceremonia junto a integrantes de la Comisión de Enlace de Lomas, que se reunieron para recordar la fecha. Como parte del acto, se colocaron ofrendas florales en el Monumento ubicado en la Plaza Grigera. Luego hubo una misa en la Catedral de Lomas y posteriormente un concierto de la Banda Sinfónica del Municipio.

Se colocaron ofrendas florales en el Monumento de la Plaza Grigera, tocó la Banda Municipal y hubo una misa en la Catedral lomense.

“Estas fechas siempre son momentos duros porque se nos vienen muchas cosas a la memoria. Después de tantos años de la guerra, lo mínimo que podemos hacer los que tuvimos la suerte de volver es homenajear a los héroes que dejaron su vida por esta causa”, expresó Juan Carlos Peralta, en representación de la Comisión de Enlace local.

En esta línea, también resaltó un dato particular de esta fecha que no es muy conocido. “Para nosotros no fue una derrota, porque el 14 de junio se firmó el cese de hostilidades con mucha gente prisionera, pero en ese momento no se firmó la derrota total ni la pérdida de las Malvinas. Eso ocurrió muchos años después y mucha gente no lo sabe. Nosotros no nos rendimos”, contó.

“La causa sigue viva en cada veterano. La llama de Malvinas no se va a apagar nunca para nosotros ni para la sociedad”, cerró el veterano.