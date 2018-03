Otro golpe a la ilusión de Temperley

El Gasolero entró desconcentrado y Unión no lo perdonó. Fue un 3-0 lapidario que lo hundió más en la zona roja de los promedios. Los goles fueron de Franco Soldano (2) y Lucas Gamba, de penal.

Con la derrota en Santa Fe, Temperley lleva siete sin ganar

Temperley no pudo hacer pie en Santa Fe y fue goleado por Unión 3-0 en el estadio 15 de Abril.

El Celeste lleva siete fechas sin victorias, donde apenas convirtió un gol, y su situación en la tabla de los promedios se agrava cada vez más. Solo un milagro lo sacará de esa zona.

De entrada, el Gasolero sufrió dos golpes letales, de esos que no permiten levantarse.

Dos veces apareció Soldano para tutearse con la red. Primero ganando de cabeza ante la marca de Nani y tomar a contrapierna a Ayala y luego con un sutil toquecito de derecha anticipándose a Scifo y cambiándole el palo al arquero.

Le quedan ocho fechas a la Superliga y Temperley ve como el futuro lo acecha.

Está dicho, solo un milagro habrá de renovar la ilusión.

La moral de Temperley se derrumbó por completo. El equipo no ofreció garantías y el ingresado Lebus se “comió” el tercero debajo del arco.

Unión fue el dominador del juego y generaba situaciones, ante un rival que hacía lo que podía o lo que de dejaban.

Sobre el final, pudo descontar, pero el poste le negó el grito a Giordana, luego de un cabezazo de Arregui.

El panorama no asomaba alentador. Esmerado buscó un golpe de efecto con la entrada de Ozuna por Gentile, pero fue Unión el que volvió a golpear. Penal por mano de Arregui y gol de Gamba, con remate al medio. Asunto sellado, ya nada podía modificar el resultado de un partido que estaba escrito en los 45 minutos iniciales.

A Temperley no le sale nada. No le dieron un penal claro de Bruno Pittón a Giordana.

Después del tercer gol, no hubo partido. Se jugó a lo que propuso el local contra un Celeste desmotivado y entregado.

La síntesis

UNIÓN (SF) 3

1| Nereo Fernández 6

17| Brian Blasi 6

28| Y. Gómez Andrade 6

33| Jonathan Bottinelli 6

14| Bruno Pittón 6

7| Franco Fragapane 5

5| Nelson Acevedo 6

30| Mauro Pittón 7

10| Claudio Aquino 5

18| Lucas Gamba 7

27| Franco Soldano 8

DT| Leonardo Madelón

TEMPERLEY 0

1| Josué Ayala 4

4| Adrián Scifo 4

26| Williams Riveros 4

3| Matías Nani 4

17| Marcos Pinto 4

7| Fernando Brandán 4

8| Adrián Arregui 5

35| Federico Fattori 5

37| Gaspar Gentile 4

18| Fabián Muñoz 4

9| Santiago Giordana 5

DT| Gastón Esmerado

Goles PT: 5m. y 14m. Franco Soldano (U). ST: 13m. Lucas Gamba (U), de penal. Cambios PT: 26m. Santiago Lebus por Aquino (U). ST: 0m. Emiliano Ozuna por Gentile (T), 11m. Manuel De Iriondo por Acevedo (U), 16m. Marcos Figueroa por Muñoz (T), 24m. Rodrigo Gómez por Fragapane (U) y 29m. Juan Sánchez Sotelo por Giordana (T). Amonestados: Pinto, Arregui y Giordana (T). Árbitro: Fernando Espinoza. Estadio: 15 de Abril.

Los goles del partido