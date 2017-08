ORGULLO DE SER DE LOMAS: PATRCIA, REFERENTE DEL JARDÍN COMUNITARiO CIEMPIÉS

Cuando la educación no da a basto para albergar a todos los chicos que necesitan un lugar de contención y educación, surgen los espacios comunitarios, gestionados a pulmón y con mucho esfuerzo personal. Fue así cómo de la necesidad de escolaridad en la localidad de Budge surgió el jardín comunitario ciempiés, que trabaja junto con las familias incentivando el crecimiento de más de 90 niños de 2 a 5 años. Por el esfuerzo y dedicación diaria, el Municipio reconoció a una de sus referentes, Patricia, con la distinción orgullo de ser de Lomas. desde la institución agradecieron el constante acompañamiento del Municipio que permite la subsistencia de estos espacios en épocas económicamente difíciles. “desde el Municipio nos entregaron kits, pero la mayor sorpresa fue de la mano de Martín (insaurralde), que nos entregó un subsidio para me

jorar la infraestructura”, destacó Patricia. “Que venga una familia y te diga gracias, gracias por el lugar que me brindás en esta institución y por la contención, eso es lo maravilloso de esta profesión que tenemos todas las educadoras, la función que cumple la institución en Lomas, por eso nos enorgullece ser de Lomas”, culminó emocionada por el crecimiento de la institución y el apoyo constante su trabajo.