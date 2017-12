Noel Gallagher descartó una eventual reunión de Oasis

El guitarrista Noel Gallagher descartó una eventual reunión con su hermano Liam para resucitar la banda Oasis, una de las principales referentes del pop británico de los ’90, al manifestar que se trata de una idea que “no entra en absoluto” en sus pensamientos.

“No pienso en eso en absoluto. Sé que la gente no va a dejarlo ir, está bien. Es muy halagador, en cierto sentido, porque significa que hiciste algo de real valía. Pero ya lo hice.

Ya está. No entra en absoluto en mis pensamientos”, dijo Noel a la revista especializada Music Feeds, que reproducen varios medios.

De esta manera, el guitarrista salió al cruce de las versiones que tomaron fuerza sobre una eventual reunión, sobre todo luego de un mensaje publicado por Liam en los últimos días a través de su cuenta en Twitter, en donde enviaba un saludo a su hermano a modo de zanjar viejas diferencias.

Sin embargo, este acercamiento personal no implica una reedición de la popular banda, aclararon Noel y el propio Liam en otra entrevista.

Incluso, el guitarrista fue mucho más elocuente cuando se mencionó a la reunión de Guns ‘n’ Roses como ejemplo de una banda que regresó a pesar de las constantes negativas durante muchos años de sus principales integrantes.

“Si Axl Rose, Slash o alguno de esos tipos fuesen tan buenos como yo, no estarían en Guns N’ Roses. Ya conquisté suficientemente el mundo, ya tengo suficiente dinero. No necesito más gloria, no necesito más ser un rockero de estadios; lo hice a los 20, a los 30 y a los 40, y fui bueno en eso. No quiero particularmente ser un rockero de estadios a los 50, creo que es indigno”, expresó.

Mientras Noel Gallagher estuvo en Argentina en octubre pasado, en donde actuó junto a la banda irlandesa U2 en el Estadio Unico de La Plata, Liam hará una nueva visita en marzo, en el marzo del Lollapalooza 2018.