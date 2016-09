“No tuvimos la suerte de aguantar el resultado”

Pablo Vico se la jugó por ir a buscar más y el Tricolor sufrió el empate de los entrerrianos. Sin embargo, no se mostró disgustado con sus jugadores. Cuando un equipo hace el gasto y al final de cuentas se lleva un punto, queda esa sensación de vacío inexplicable. Eso le pasó a Brown de Adrogué, que en el Lorenzo Arandilla empató 1-1 con Juventud Unida de Gualeguaychú.

“Te queda ese sabor amargo, pero hay que seguir trabajando. El viernes tenemos un partido duro con Los Andes”, deslizó Pablo Vico, el responsable del plantel. El técnico del Tricolor había manifestado en la previa que todos los partidos de la B Nacional son distintos y este no iba a ser la excepción.

Por eso, confió que le pidió a sus jugadores “concentración, saber que iba a ser un rival duro y que no nos confiemos por los puntos que ellos traían por lo que habían demostrado tanto con Villa Dálmine como el último partido con Atlético Paraná. Para nosotros cada partido es como una final. Desgraciadamente no pudimos sumar de a tres”. Vico no traicionó su idea futbolística.

Pudo haber cerrado el partido tras el gol de Cristian Chávez, pero intentó seguir buscando. “Yo me podía haber refugiado después del 1-0 y sin embargo seguí insistiendo. Saqué un volante de contención (Adrián Maidana) y puse a (Juan Manuel) Olivares por adentro para trabajar junto con (Ignacio) Oroná. Lo fui a buscar. No tuvimos la suerte de poder aguantar el resultado”, dijo.

También, argumentó que no se siente enojado por las chances desperdiciadas y el punto final: “(Cristian) Chávez tuvo dos oportunidades hermosas, lo intentó y no le salió. A lo mejor en otro momento lo podía concretar. De ninguna manera puedo estar enojado. Con un equipo que está generando entre seis o siete situaciones en 90 minutos, no puedo estar mal. Tal vez te queda esa espina de no haber podido aguantar el resultado, nada más que eso”.

Sin embargo, el empate de Villa Dálmine y la derrota de Ferro, mantuvo a Brown en la punta. “Cuando me preguntaban para qué estaba Brown después de dos triunfos, siempre decía lo mismo, que estamos para permanecer en la categoría y después, si los resultados ayudan, ver para que más podemos estar”.

Se viene Los Andes y Vico ya lo palpita: “Sabemos que será duro, ellos también tienen sus pretensiones, están acostumbrados a jugar en una cancha grande, pero si mal no recuerdo no nos fue tan mal las útimas veces que los enfrentamos. Tenemos que estar corrigiendo nuestras cosas”.