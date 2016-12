La gobernadora bonaerense señaló, en relación a las elecciones legislativas de 2017, que “se discute el candidato y la gestión también”, y agregó: “Estoy dispuesta a dar la discusión haciéndome cargo de lo que falta y de lo que hicimos”.

En una entrevista publicada este sábado por Perfil, la gobernadora explicó en referencia a las incorporaciones de su gobierno que “voy “a sumar a todos los que crea valiosos y Cambiemos lo sabe”, señaló y agregó que “su espacio debe fortalecerse” y que la alianza de gobierno “no puede ser un lugar cerrado, eso fue el kirchnerismo”.

Vidal aclaró que el presidente Mauricio Macri “nunca en todo el año” le manifestó una “diferencia en relación con las incorporaciones” de su gobierno, en tanto añadió que “muchas” fueron consultadas con el mandatario y las “discutieron juntos”.

En otro tramo la gobernadora admitió que “no fue un año fácil” porque Cambiemos debió “sincerar la pobreza, la inflación, lo que se trataba de tapar, y enfrentarlo, como con los tarifas”.

“Una de las cosas que aprendí este año es que los cambios no se van a dar todo lo rápido que espero. No quiere decir que no me enoje, que no sea exigente y que no sea una jefa bastante difícil. Pero tengo un gran equipo”, señaló.