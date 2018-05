Nieto: “Merecíamos jugar la final”

El volante de Brown se quebró emocionalmente tras la eliminación del Torneo Reducido de la B Nacional a manos de Sarmiento. Por el gran año que realizó el equipo, cree que estaban con posibilidades de pelear por un ascenso a la Superliga.

En instancias decisivas, los partidos se ganan o se pierden por pequeños detalles. Y eso fue lo que le pasó a Brown, que tenía dos resultados a favor y no los pudo aprovechar ante un Sarmiento que aprovechó todo lo que se le presentó y se llevó del Arandilla la clasificación a la final del Reducido.

Con la voz quebrada, Luciano Nieto trató de explicar la eliminación del Tricolor. “Es difícil porque fue un año muy bueno. Sabíamos que esto podía pasar, pero las probabilidades de un triunfo eran muchas porque estábamos confiados y habíamos hecho un gran partido de visitante. De local con nuestra gente pensábamos que iba a ser distinto. Pero no hay que dramatizar tanto, uno se pone mal porque no lo pudimos cerrar de la mejor manera”, expresó el ex Brown de Madryn.

Y agregó: “No hay palabras para describir el momento y el dolor. Somos un gran grupo, es la realidad, con un cuerpo técnico que te da la libertad que en otros clubes no las tenés. Están todos un poco locos, pero la pasamos bien durante un año, te da pena por eso, porque se rompen los planteles cada año y la idea era que este juegue la final porque quería jugar en Primera División”.

Difícil es hacer un análisis de lo que fue el partido, cambiante en el resultado y en los estados de ánimo. A pesar de todo, Chichón dijo: “Hemos hecho un primer tiempo bárbaro, sabíamos que ellos iban a jugar al pelotazo, a aguantarla con los grandotes de arriba y complicarnos de esa manera. Por momentos lo supimos manejar, tal vez el cansancio y la ansiedad de que el partido quede para nosotros nos jugó un poco en contra. No hay que reprocharnos nada, dimos todo. Creo que minimamente nos merecíamos jugar la final porque el club nos ha dado todo”.

A pesar de la amargura lógica por haber quedado afuera de la definición por el ascenso, Nieto aseguró que fue un año “positivo para todo” el grupo de jugadores. “A muchos de los chicos que no les ha tocado jugar también se le abrieron puertas, porque Brown hizo un campaña estupenda. A los que nos tocó jugar más también, más allá de que uno no tiene nada asegurado en un club está la posibilidad de que alguien nos esté viendo en este tipo de partidos”, argumentó el volante.

Por último, habló de la gente que acompañó a Brown en esta aventura de soñar con jugar la Superliga: “Cuando entramos a la cancha y nos estábamos por sacar la foto, Pipi (Stegman) me dice ‘se me puso la piel de gallina’, lo miro y le digo ‘a mí también’. La idea era disfrutar del partido y lo hicimos, tratando de entregar lo mejor para llegar a la final. Seguramente muchos se habrán enojado y es entendible. La gente quiere verlo a Brown en lo más alto, pero esto es fútbol. Ahora a pensar en lo que viene que va a ser importante también”.