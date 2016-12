Navidad: la guardia atendió 400 consultas

El Hospital Santamarina cumplió con eficacia los requerimientos sanitarios de los vecinos.

Históricamente, la época de fiestas suele traer aparejado un grave problema dentro del sistema sanitario público de Esteban Echeverría, donde el Hospital Santamarina suele quedarse sin personal para atender a los vecinos. No obstante, este año se logró revertir la situación y las guardias se transitaron con éxito. A pesar de que no se registraron heridos por lesiones de pirotecnia, que suelen ser los más frecuentes en esta época, el policlínico ubicado en Monte Grande recibió y atendió más de 400 consultas generales, y seis de ellas culminaron en cirugías y otras siete en partos, todo ello durante el fin de semana. “Las guardias se desarrollaron con total normalidad”, aseguró al respecto la secretaria de Salud municipal, Verónica Ferraris. Cabe recordar que el Municipio de Esteban Echeverría otorgó el mayor plus del Conurbano para quienes realizaran las guardias médicas del 24, 25 y 31 de diciembre y 1° de enero, como también entregó una bonificación extraordinaria al personal no médico para asegurar el servicio en los espacios de salud pública. A través de este acuerdo, los médicos recibieron un plus de $5.500 por cada guardia de 24 horas y $2.700 por las de medio día. En el caso de los profesionales, el valor fue de $11 mil por el día completo y $5.500 para las 12 horas. Asimismo, el personal no médico recibió $1.000 para las guardias de 8 horas, $1.500 para las de 12 y $2.500, para las de 24. ■