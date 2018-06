Nahir Galarza declaró y aseguró que tras los disparos su mente “quedó en blanco”

La joven brindó su testimonio en el juicio por el crimen de Fernando Pastorizzo y habló del momento en que Fernando Pastorizzo recibió los balazos.

La declaración de Nahir Galarza, la joven de 19 años acusada por homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego contra Fernando Pastorizzo la realizó entre lágrimas. Dijo que tras los disparos su mente “quedó en blanco”.

La adolescente declaró durante dos horas y en el momento que debía contar su versión del homicidio, comenzó a llorar. Su abogado pidió que se suspendiera la indagatoria, pero ella, que lloraba sin consuelo, pidió seguir: “Quiero contarlo “, dijo.

“Cuando él empezó a manejar la moto con las dos manos, solamente le saqué el arma, y cuando se da cuenta, frena la moto. Y cuando la frena es donde de repente me quedé aturdida y nos caímos los dos para el costado. Me alcancé a levantar y fue enseguida que quedé otra vez aturdida. Fueron dos segundos nada más. No sé cómo describirlo. Se me puso la mente en blanco, no sabía qué hacer. Tenía la mente como apagada. Estaba desesperada y nerviosa. No sé cómo explicarlo, ojalá pudiera cómo hacerlo”, declaró Nahir y aseguró que no quería que “pase lo que pasó”.