Murió Roger Moore, el actor de “James Bond” y “El Santo”

El actor británico Roger Moore, de gran popularidad por haber sido quien más veces se puso en la piel del famoso espía James Bond y por haber protagonizado la serie “El Santo”, murió ayer a los 89 años, en Suiza, luego de una “corta, pero valiente batalla contra el cáncer”,

según anunciaron sus hijos. A pesar de haber protagonizado “El Santo”, entre 1962 y 1969, en la piel de un entrañable ladrón que elegía a sus víctimas entre personas de dudosa reputación, Moore alcanzó su mayor reconocimiento cuando en 1973 asumió el rol del famoso espía 007, ideado por el

Con los tapones de punta escritor Ian Fleming, que hasta ese momento había interpretado Sean Connery. Previamente, en 1971, había formado una memorable dupla junto a Tony Curtis en la serie “Dos tipos audaces”, otro emblema de las propuestas de acción, suspenso y aventuras. Moore encarnó a Bond en siete oportunidades hasta 1985, lo que lo convirtió en el actor que más películas protagonizó de esta popular saga, de la que debió retirarse a los 58 años por su edad, en una seguidilla

que incluyó los films “Vive y deja morir”, “El hombre del revólver de oro”, “La espía que me amó”, “Moonraker”, “Sólo para sus ojos”, “Octopussy” y “En la mira de los asesinos”. ■