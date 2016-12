Murieron dos personas tras volcar un micro

Ocurrió en Entre Ríos y todavía no se saben las causas del accidente.

Dos personas murieron y 12 resultaron heridas, tras el vuelco de un micro en la Ruta 14, a la altura de la ciudad entrerriana de San José. Todavía no hay indicios de cómo se produjo el accidente. El hecho ocurrió alrededor de las 6, justo en la entrada de la localidad de San José. El ómnibus pertenece a la empresa brasileña RDM Turismo y trasladaba a 50 personas desde la ciudad brasileña de Porto Alegre hasta la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento no se pudo revelar la identidad de las víctimas, ambas mujeres, pero se trataría de dos personas de del país vecino. Por otro lado, los heridos, que presentan diversos cuadros de gravedad, fueron derivados de inmediato a los hospitales de la propia ciudad de San José y también de Colón y Villa Elisa. Según explicó Fabio Jura Juriá, jefe departamental de la ciudad de Colón, “hasta el momento, no hay indicios de

cómo se produjo el accidente, pero faltan hacer las pericias más profundas”, y agregó: “Estaba bien iluminada, no llovía, apenas había algo de humedad. Realmente cuesta encontrar explicaciones a lo que pasó, vamos a averiguar si fue negligencia del chofer, de la empresa o qué pudo pasar”. Hasta el momento, no se encontraron marcas de frenado en la ruta ni hubo conocimiento sobre la participación de otro vehículo. De acuerdo con los bomberos, se inicia

rá el peritaje para determinar las causas del hecho y en los próximos días se sabrán las causas oficiales. ■