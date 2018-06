Mugni se sube al desafío Granate

“Espero ayudar a Lanús a volver al nivel de los últimos años”, expresó el flamante refuerzo.

Lucas Mugni fue el segundo futbolista en sumarse a Lanús en este mercado de pases. A días de haber firmado contrato con el club, el volante expresó sus deseos para esta temporada.

“Estoy muy feliz por este nuevo desafío en Lanús. Quiero agradecerles a todos por los mensajes que recibi. Y sobre todo agradecer a mi familia y todas las personas que hicieron posible esto”, publicó Mugni en su cuenta personal de Instagram.

Luego, en diálogo con Crack Deportivo, se refirió a la actualidad del Granate y sus objetivos. “En lo personal apunto a dejar mi granito de arena. Espero ayudar a Lanús a volver al nivel de los últimos años”, indicó el ex Everton de Chile, Rayo Majadahonda de España, Newell’s, Flamengo y Colón. Y agregó: “Se del último semestre que tuvo Lanús pero era inevitable por los jugadores importantes que se fueron, hubo recambio importante y eso te lleva a esos resultados pero la gente lo entiende”.

Sobre su carrera y cómo llega al equipo de Carboni, el volante creativo aclaró: “Tomé algunas malas decisiones, por eso se me perdió el rastro pero me fui a Chile y tuve un año bueno y por suerte pude volver. Me volví volante interno”. En el último torneo de Chile jugó 31 encuentros y convirtió tres tantos. En Lanús buscará ganarse un lugar.