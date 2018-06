Mouche se acerca a San Lorenzo

El club del bajo Flores está detrás del delantero, de última temporada en Banfield. Es una de la prioridades del técnico Claudio Biaggio para reforzar el ataque del Ciclón.

El delantero Pablo Mouche está en la mira de San Lorenzo para el segundo semestre de la temporada, donde el equipo del bajo Flores tendrá triple competencia.

El ex Boca, de último paso por Banfield, no recibió noticias del club acerca de su continuidad o no, por lo que varios clubes pusieron los ojos en el atacante oriundo de San Martín. Y uno de ellos es el Ciclón que dirige el Pampa Biaggio. Si bien desde la institución del Sur no hubo confirmación oficial, dan por hecho que no seguiría en el equipo de Julio Falcioni, que este lunes arranca con los trabajos de pretemporada en Luis Guilón.

La idea de Mouche es quedarse en el país, por lo que priorizará las ofertas que le puedan llegar para reforzar algún equipo de la Superliga. Quien quiera quedarse con sus servicios deberá sentarse a hablar con Palmeiras, dueño de la ficha del jugador de 30 años.

Para San Lorenzo, es un deseo que el delantero llegue al club, ya que no es la primera vez que se muestra interesado en llevárselo. Además, desde México sondearon a Nicolás Blandi. Si bien este último es de características distintas, la idea es que continúe una temporada más y que el ex Xeneize sea uno de sus compañeros de ataque.

Autor de tres goles en el torneo pasado (uno precisamente el del triunfo ante San Lorenzo, y los otros a Rosario Central y Estudiantes), Mouche tuvo un buen desempeño en la delantera del Taladro junto a Darío Cvitanich, pero decayó mucho su nivel cuando lo retrasaron como volante por izquierda.