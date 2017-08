Morales destacó el crecimiento económico en el aniversario de la independencia

Desde Cobija, Pando, el Presidente proyectó, al celebrarse el 192 aniversario, el fortalecimiento y consolidación de la economía sobre datos que demuestran el crecimiento en diversas áreas.

Evo Morales resaltó el crecimiento en áreas como hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, inversión pública, créditos y otros que en diez años permitieron reducir la tasa de desempleo e incorporaron a la clase media a tres millones de personas.

En la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), celebrada por primera vez en la capital pandina, en el centro de eventos ‘Los Cedrillos’, Morales remarcó que Bolivia es líder en inversión pública con respecto al PIB en Sudamérica. “Bolivia en 2015 tuvo 14,7% de inversión pública; 2016, 14,9%. Países como Perú o Ecuador nos secundan con 10%”, dijo, según el diario La Razón.

“La inversión pública en 2005 era de u$s 625 millones, al 2016 tenemos ejectuvados u$s 6.026 millones”, prosiguió, ante asambleístas nacionales y autoridades departamentales y regionales, en un discurso que según Morales no fue un informe de gestión, como suele hacerlo en enero de cada año. Éste se extendió por más de una hora.

La inversión pública para 2017 es de u$s 8.229 millones, recordó Morales.

“En nuestra gestión tuvimos, entre 2014 y 2016, 4.8% de crecimiento económico pesa a la crisis capitalista que se dio con la caída del petróleo. El gran problema que tuvimos es en Reservas Internacionales, lo máximo que llegamos es el 2015 con u$s 15.000 millones de reservas, lamentablemente cayó al 2016. Recordemos que cuando llegamos al gobierno las reservas eran de u$s 1.714 millones (…) ahora tenemos u$s 10 mil millones”, indicó.

Según el Presidente, la crisis del petróleo no afectó los depósitos de los bolivianos en los bancos que hasta junio de este sumó $us 21.700 millones y luego anticipó “grandes inversiones” para el sector salud, como la instalación de centros nucleares de salud para combatir el cáncer en el país.

Destacó el crecimiento de la inversión en hidrocarburos que de u$s 4.089 millones, en 2005, subió a u$s 12.460 millones, en 2016. Informó que la inversión para este sector en 2017 es de u$s 1.878 millones y que la renta petrolera ascendió a u$s 1.855 millones. “Es la mejor forma de medir el resultado de la nacionalización”.

La inversión en el sector no metálico, como los evaporíticos, recibirá una inyección, entre 2018 y 2020, de u$s 875.5 millones. Entre otros datos, Morales celebró el crecimiento del número de personas que viajan en avión que de 860 mil pasaron a 3.200.000 y advirtió que la inversión en litio “esta bien encaminada”.

Morales afirmó que Bolivia tiene la tasa de desempleo más baja de Sudamérica con 4,5%. “Revisando la región, la sudamericana, la latinoamericana, nosotros tenemos la menor tasa de desempleo en Sudamérica y en la región, con 4,5% (…) 41.000 personas ya no están desempleadas; en 2005, cuando llegamos, 8 de cada 100 personas del área urbana estaban desempleadas y ahora tenemos 4,5 de cada 100 personas del área urbana que están desempleadas”, precisó.

Destacó también que los logros de su gobierno permitieron el crecimiento de la clase media a tres millones de personas.