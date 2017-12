Monetti, en la mira de Jorge Almirón

El arquero es el candidato que tiene el técnico para reemplazar a Armani en Atlético Nacional.

Fernando Monetti es el apuntado que tiene la dirigencia de Atlético Nacional de Colombia para reemplazar a Franco Armani, que posiblemente sea refuerzo de River en las próximas horas y significará una baja sensible para el entrenador Jorge Almirón, ex técnico de Lanús.

El nombre de Monetti fue el primero que tiró el exentrenador del Granate para reforzar el puesto que quedaría vacío de concretarse la partida de Armani. Y eso fue porque Almirón lo conoce a la perfección al arquero, que fue titular en el inicio de su gestión pero luego no logró recuperar su lugar tras romperse los ligamentos cruzados de la rodilla derecha

Monetti, luego de la lesión que lo tuvo varios meses afuera de las canchas, no logró recuperar su lugar y terminó como suplente de Andrada, que fue una de las figuras del equipo durante 2017, especialmente por lo hecho en la Copa Libertadores, en la que el Granate llegó a la final ante Gremio.

En este semestre, Monetti atajó varios partidos, pero todos por la Superliga, en los que Lanús alternó con varios suplentes. En total, el ex Gimnasia fue titular en ocho encuentros, en los que recibió 15 goles y sólo en dos partidos (ante Independiente y Newell’s) pudo terminar con la valla en cero. ■