Miranda y Sanabria no serán tenidos en cuenta en Lomas

La dupla técnica de Los Andes ya se comunicó con los dos futbolistas y les informó que no formarán parte del plantel en el segundo semestre.

La llegada de Gabriel Lobos y Luis Darío Pérez a la dirección técnica de Los Andes traerá cambios en el plantel profesional y ya hay dos futbolistas que no formarán parte del nuevo proceso que arrancará el 3 de enero. Se trata del mediocampista Gabriel Sanabria y del delantero Osvaldo Miranda, quienes no seguirán en Lomas y continuarán sus carreras en otros clubes.

La dupla técnica se comunicó con los dos en las últimas horas y les informó que no serán tenidos en cuenta para el próximo semestre. Sin embargo, todavía no está resuelta la rescisión del contrato de ambos futbolistas, ya que primero deberán llegar a un acuerdo con los dirigentes para destrabar su situación contractual.

Tanto Miranda como Sanabria, que llegaron al club de la mano de Sergio Rondina, no redondearon un buen semestre y terminaron como suplentes, con poca participación en el once inicial. Miranda, que arribó para ser la carta gol del equipo, no convirtió ninguno y Sanabria, pensado para ser el eje futbolístico, perdió la titularidad con el correr de los partidos en el torneo.

Los dos estuvieron por debajo de las expectativas y, tras la salida de Sergio Rondina, quien renunció al cargo tras la finalización del semestre, la continuidad de ambos comenzó a pender de un hilo y ayer se terminó de confirmar.

De concretarse estas bajas, la intención del flamante cuerpo técnico es buscar fundamentalmente un volante central para potenciar la zona media y después, ya con la pretemporada en marcha, analizarán sumar otro refuerzo.

Estos temas terminarán de resolverse en los próximos días, ya que la idea de la dupla Lobos-Pérez es contar con el plantel completo cuando inicien la parte más dura de la pretemporada, a partir del 7 de enero. El regreso a las prácticas será el miércoles 3 en el estadio Eduardo Gallardón.