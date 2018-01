Mindfulness, para mejorar la salud mental de los estudiantes

El mindfulness o la atención plena como concepto psicológico es la concentración de la atención y la conciencia, basado en el concepto de mindfulness o conciencia plena de la meditación budista.

En esencia, es un estado en el que se presta atención a los pensamientos y emociones sin pasar a valorarlos, sin luchar contra ellos, simplemente observándolos. Parece fácil, pero no, no lo es. En la religión budista se usa desde hace más de 2.500 años, así que no es ninguna novedad aunque se esté poniendo de moda desde hace décadas.

Ahora, una investigación de la Universidad de Cambridge propone que esta disciplina puede ayudar a los estudiantes universitarios a mejorar su salud mental, particularmente durante los estresantes exámenes de verano.

El estudio, que involucró a más de 600 estudiantes de Cambridge, concluyó que la introducción de cursos de ocho semanas de mindfulness en universidades del Reino Unido podría ayudar a prevenir enfermedades mentales y aumentar el bienestar de los estudiantes en un momento de creciente preocupación por la salud mental en el sector de educación superior.

“Dada la creciente demanda de servicios de salud mental para estudiantes, queríamos ver si el mindfulness podría ayudar a los estudiantes a desarrollar estrategias preventivas”, dijo Géraldine Dufour, una de las autoras de la investigación.

Los investigadores descubrieron que los participantes en cursos de mindfulness tenían un tercio menos de probabilidades de puntuar por encima del umbral comúnmente considerado como necesario para el apoyo en la salud mental de una persona. Incluso, durante el período más estresante del año, los exámenes de verano, los puntajes de angustia del grupo de mindfulness cayeron por debajo de sus niveles de referencia, según lo medido al inicio del estudio. Los estudiantes sin entrenamiento de mindfulness se estresaron cada vez más a medida que avanzaba el año académico.

“Hasta donde sabemos, este es el estudio más sólido hasta la fecha para evaluar el entrenamiento de mindfulness para los estudiantes y respalda estudios previos que sugieren que puede mejorar la salud mental y el bienestar durante periodos estresantes”, dijo la doctora, Julieta Galante, del departamento de psiquiatría de Cambridge y directora de la investigación.