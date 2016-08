Messi y Mascherano llegaron esta madrugada de España para sumarse a la Selección

El avión que trasladó a ambos jugadores de Barcelona arribó a las 3.20 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, desde la pista de aterrizaje, se subieron a un auto particular que los llevó al predio que la AFA posee en Ezeiza.

El astro Lionel Messi, junto a Javier Mascherano, llegó esta madrugada a Ezeiza proveniente de España para sumarse al seleccionado argentino de fútbol, pese a que padece molestias en el aductor izquierdo, por lo será evaluado para ver si será titular el jueves ante Uruguay, aunque su participación frente a Venezuela, el martes 6 de septiembre, no está asegurada.

La “Pulga” salió al campo de juego del predio de la AFA en Ezeiza, pero no se movió a la par de sus compañeros, ya que padece una molestia en el aductor izquierdo.

El rosarino, que se lesionó el domingo en la victoria por 1-0 ante Athletic Bilbao, solo caminó por una de las canchas del predio en medio de la niebla y acompañado por el fisioterapeuta del seleccionado ‘Dady’ D’Andrea.

La presencia de Messi está supeditada a la evolución que tenga de la lesión, ya que hay un acuerdo entre los servicios médicos del Barcelona y la AFA.

El seleccionado argentino entrenará en doble turno y, por la tarde, atenderá a la prensa.

El probable equipo de Bauza ante Uruguay (a las 20.30), el próximo 1 de septiembre en Mendoza, sería con Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori y Emmanuel Mas; Lucas Biglia y Mascherano; Messi, Paulo Dybala y Angel Di María; Lucas Pratto.

Argentina, que reúne 11 puntos, enfrentará el próximo jueves como local en Mendoza a uno de los punteros, Uruguay (con 13 unidades junto a Ecuador), por la séptima fecha de Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018. El martes 6 de septiembre jugará ante Venezuela como visitante, en Mérida, por la octava jornada, a las 20 de Argentina (18.30 hora local).

“El cuerpo médico de Barcelona le sugirió este lunes a Messi que no viajara para preservarlo del golpe que recibió ante Athletic de Bilbao, pero él les dijo que no, que venía igual, lo que demuestra su compromiso para con la selección”, advirtió Bauza a pocos minutos de comenzar su “era” al frente del equipo nacional, aunque las dudas sobre su participación en los dos próximos y trascendentales juegos eliminatorios estarán ciertamente en duda hasta tanto no sea revisado en Ezeiza.