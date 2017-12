Melani Klusener, la lomense que llegó a Miss Argentina

Los sueños están para cumplirse y la joven lomense Melani Klusener va por ellos. Cuando era pequeña fue a una escuela de modelaje por gusto y este año, casi nueve años después, decidió volver a su pasión, llegando a representar al distrito en el certamen Miss Argentina. Hoy la vida la encuentra llena de proyectos y metas a cumplir.

“Comencé a los 12 años pero después de terminar con el curso no ejercí la carrera. Este año tomé la decisión de volver a retomar lo que tanto me gustaba y estaba decidida a no perder más el tiempo.

Comencé haciendo fotos, y luego me llegó la invitación del que hoy es mi representante R. Daniel Udeschini para participar en el programa “Informadísimos” en Cuidad Magazine”, relata Melani, de tan sólo 21 años.

Fue así como, espontáneamente, comenzó a participar de varios desfiles, lo que la llevó a Miss Argentina este año. “Nunca imaginé que fuese posible pero me surgió la oportunidad y la aproveché”, asegura la joven y añade: “Fue hermoso. Son experiencias que a pesar de uno no obtener los resultados queridos te llevás un recuerdo hermoso. Sentir que ya sos parte del Miss Argentina es un honor”.

No obstante, no todo es color de rosas. Mientras hace realidad su sueño, Melani trabaja en un local de comidas en Avellaneda para poder pagar los gastos personales y la agencia en la que estudia. Mientras tanto, amplía sus áreas de influencia con la grabación de una miniserie.

“A los 15 años tomé un curso de improvisación teatral, y el año pasado el señor Hugo Kato Quiril, me contactó para participar en sus clases de dobles de riesgo. Ahí fue cuando comenzó realmente todo esto de la actuación. Empezamos a grabar como hobby, para ver el resultado del trabajo que realizábamos, y a Kato le gustó tanto que tuvo la idea de armar una historia que se llama “Fuerza de Choque”. Es una serie policial, que aun no se estrenó, en la que hago el papel de una policía encubierta”, explica.

A pesar de haber llegado a uno de los certámenes más importantes del país, sus sueños van más allá. “Me encantaría ser reconocida en algún momento, trabajar junto a grandes famosos. Estar en el Bailando, conducir un programa de tv o simplemente participar en ello”, culmina. ■