Maxi Velázquez: “Me hubiese gustado que mi salida fuera otra”

La salida de Maxi Velázquez revolucionó a Lanús. La mayoría se expresó en contra del destrato con el ex capitán y jugador con más presencias en la historia del club que, hasta ahora, había mantenido el silencio.

En diálogo con Sportia, contó su parecer ante la desvinculación. “Al principio tenía una mezcla de sentimientos, de bronca, de enojo, no le encontraba el fin a todo esto. Con el correr de los días, me fui tranquilizando. Yo ya soy grande, me fui de vacaciones con mi familia y eso me ayudó a estar más relajado. Lo veo como una etapa culminada. Tengo bronca por como se dio la salida, me hubiese gustado que sea de otra forma, enterarme antes que -contra Chacarita- iba a ser mi último partido. Entiendo que esto es fútbol, estas cosas pasan y los dirigentes toman decisiones”, comentó el lateral izquierdo de 37 años.

Siguiendo con esta línea, amplió: “Después analizarán si estuvo bien o mal, si podía seguir jugando en el club o no. Yo estoy muy contento y orgulloso por los 12 años que estuve en Lanús. Salvo el comienzo, después fue toda gloria, ganando muchos campeonatos. Estoy más que tranquilo”.

Ante esta situación, decenas de ex jugadores y compañeros del futbolista volcaron en las redes sociales su molestia con la decisión de la dirigencia. “Me puso contento todo lo que me llegó de manera público y privada, como se han portado conmigo. Eso me deja tranquilo. La gente también por redes sociales me ha tratado muy bien. En definitiva son las cosas más importantes que uno tiene y estoy muy feliz por cada mensaje recibido”, declaró.

En el mismo momento en que le comunicaban la decisión de terminar el vínculo, a Velázquez le habían ofrecido comenzar a trabajar en las Divisiones Inferiores pero se negó. “Pienso que esa es una decisión que tengo que tomar yo. Voy a seguir jugando al fútbol, me han surgido opciones y las estoy analizando”, adelantó.

Y en relación al rearmado del plantel (también podrían irse Román Martínez, Iván Marcone y José Sand), analizó: “Lanús siempre va a estar a la altura en base a la gran infraestructura y el trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo. Hay técnico nuevo, van a haber cambios y va a ser difícil después de una etapa tan importante como la de Jorge (Almirón), pero pienso que Carboni está preparado, lleva mucho tiempo trabajando en el club y conoce a los chicos. Creo que el equipo va a estar en la pelea”.